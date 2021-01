Papeleta del Parlamento Andino y restricciones del voto en el exterior complican al CNE, a 10 días de las elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá este viernes 29 de enero del 2021 si se posterga la elección del Parlamento Andino, ya que esas boletas aún no se imprimen, cuando restan 10 días para los comicios generales.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, guarda la esperanza de que se pueda lograr la impresión de esas papeletas para la primera vuelta electoral, programada para el 7 de febrero. Dice que esperarán una notificación oficial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para tomar una decisión “en las próximas horas”.



Sin embargo, otros consejeros ya adelantaron que ese proceso se tendría que postergar. El vicepresidente, Enrique Pita, relató que el movimiento Justicia Social ingresó la noche del jueves 28 un último recurso ante el TCE que impide imprimir las papeletas. Dijo que si el Tribunal toma una decisión de forma inmediata “podrían estar a tiempo”.



Pero aseguró que, si los plazos se extienden e impiden llegar al 7 de febrero, apelarían a la causal de “fuerza mayor” para reprogramar la elección del Parlamento Andino. “El Código Civil establece claramente lo que se llama fuerza mayor. Si nos acogemos a eso y por el respeto a la participación de la ciudanía, no obstante, todas las dificultades que se nos han impuesto, nosotros vamos a llevar adelante esa elección”.



Agregó que un pronunciamiento previo del Procurador General del Estado dio el “aval” al CNE de decidir sobre situaciones de fuerza mayor, necesidades y contingencias que se puedan presentar.



El consejero, José Cabrera, dijo que lo más probable es que no se elija a parlamentarios andinos el 7 de febrero. “Ya es imposible que enviemos a imprimir las papeletas, porque hay un recurso en el TCE”.



La opción que se maneja es realizar esa elección en una eventual segunda vuelta, programada para el 11 de abril. Sin embargo, dijo que el CNE tendría diez días para definir la fecha en la que se produzca esa elección “debido a la fuerza mayor”.



Tanto Atamaint como Cabrera creen que los recursos legales que ha solicitado en estos meses Justicia Social buscan “impedir que se realicen las elecciones”.



Votación en el exterior



Pita se refirió al anuncio de la Embajada de Ecuador en Panamá, sobre la imposibilidad de realizar las elecciones en ese país, debido a que ese día regirá una cuarentena total por el covid-19 y el Gobierno panameño no considera viable autorizar que se celebren los comicios.



Indicó que también existen restricciones en Perú, Nicaragua y en varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que esa elección en el exterior no se puede postergar, ya que incluye la dignidad de Presidente de la República, por lo que deberán realizarse “dentro de las condiciones en las que se van a poder llevar a cabo en los diferentes países”.



Oficialmente el cuerpo consular ha informado solo del impedimento en Panamá, según Pita. “Pero sabemos que hay dificultades en Venezuela, donde no se pueden transferir recursos. Perú entra en un proceso de toque de queda. Nicaragua no ha mostrado ningún interés en apoyar la gestión”.



Cabrera dijo que deben respetar las decisiones de cada país y cada ciudad, con respecto a las medidas para evitar la propagación del covid-19. Mencionó que tuvieron una reunión con la Cancillería y que tomarán una resolución este mismo viernes, de acuerdo a los informes de los consulados.



“No podemos prever que acción va a tomar un país o una ciudad, Nosotros hemos enviado (los paquetes electorales) a todos los países donde se lleva el proceso. Si el domingo en una ciudad, hay prohibición de movilidad, nosotros no podemos prever eso”.