CNE envió paquetes electorales al exterior, sin papeleta de Parlamentarios Andinos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió enviar los paquetes electorales a las 64 sedes consulares del exterior, para que los ecuatorianos residentes en 43 países ejerzan su derecho al voto el domingo 7 de febrero del 2021. En los kits no se incluyó la papeleta para el Parlamento Andino.

Desde el CNE se confirmó que la noche del lunes 25 se inició el envío y el despacho se habría completado el martes 26. Cuando restan apenas 12 días para los comicios, el CNE todavía no ha podido cerrar la papeleta del Parlamento Andino. Por ahora las autoridades electorales no han aclarado cómo procederán con la elección de esa dignidad.



Actualmente hay 15 listas de parlamentarios andinos calificadas en firme, pero el diseño aún no se cierra. La razón: una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que se garantice el derecho de participación de los candidatos del movimiento Justicia Social para esa dignidad.



En respuesta, el 20 de enero pasado el CNE otorgó un día de plazo para que el grupo inscriba la lista al Parlamento Andino, pero Justicia Social no lo hizo. En lugar de aquello, la organización ingresó un pedido de corrección, en el que cuestionaba la decisión del CNE de solo otorgar 24 horas de plazo.



El lunes 25, el CNE no admitió el pedido de corrección. Ese día, Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que la resolución se ejecutaría el jueves 28 de enero. Si hasta esa fecha Justicia Social no impugna nuevamente la resolución, aseguró que se podría empezar la impresión de las boletas a partir del viernes 29. Sin embargo, el plazo que tiene el Instituto Geográfico Militar (IGM) para terminar la impresión de papeletas vence el 31 de enero.

Este miércoles 27 el Pleno del CNE tiene previsto sesionar, para actualizar el protocolo de bioseguridad que se aplicará en las elecciones generales. El día de las votaciones los ecuatorianos recibirán cuatro papeletas: presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. En el cantón Cuenca se entregará una boleta adicional, correspondiente a la Consulta Popular por el Agua.