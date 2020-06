607 417 personas salen del padrón electoral en Ecuador y pasan a integrar el registro pasivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la publicación del registro electoral pasivo, como parte de las reformas al Código de la Democracia que regirán los próximos comicios presidenciales. En sesión virtual realizada este lunes, 1 de junio del 2020, los consejeros resolvieron que 607 417 personas salgan del padrón electoral para las elecciones presidenciales, y pasen a integrar el registro pasivo.

¿Qué es el padrón electoral pasivo? Es el listado de personas que no han ejercido su derecho al voto en las cuatro últimas elecciones y que no han efectuado ningún trámite en el CNE. Para su elaboración, se consideraron las dos vueltas de los comicios presidenciales del 2017, la consulta popular y referendo del 2018 y las seccionales del 2019.



El consejero electoral, José Cabrera, señaló que quienes integren el padrón pasivo no podrán sufragar en las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos, previstas para el 7 de febrero del 2021. Sin embargo, si acuden a las mesas de votación, recibirán un certificado de presentación.



Según determina el Código de la Democracia, no forman parte del registro electoral pasivo las personas que ejercen su voto de manera facultativa. Es decir, jóvenes de entre 16 y 18 años, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, adultos mayores y extranjeros que cumplan los requisitos legales.

BOLETÍN | En estricto cumplimiento a la Ley, transparentamos el Registro Electoral para las #Elecciones2021Ec a través de la publicación del #RegistroPasivoEc. Así respondemos a la demanda ciudadana y avanzamos con la organización de los comicios. pic.twitter.com/I4uQOGOdB6 — cnegobec (@cnegobec) June 1, 2020

El pleno del CNE también aprobó la habilitación de una opción web, para que los ciudadanos revisen si constan en el padrón pasivo. Según un comunicado de la entidad, en las próximas horas se habilitará esta opción en su plataforma web. Las personas que aparezcan en esa nómina podrán solicitar ser reincorporados al padrón electoral regular, hasta el próximo 19 de junio.



El trámite se podrá hacer de manera digital o directamente en las Delegaciones Provinciales Electorales que ya retomaron la atención presencial, dependiendo del color del semáforo del cantón en el que estén ubicadas. De igual forma, esta solicitud podrá ser presentada en las oficinas consulares de Ecuador en el exterior.



Según Cabrera, el objetivo del registro pasivo es depurar el padrón electoral, ya que pueden aparecer ciudadanos fallecidos, gente que está fuera del país y no vota, ciudadanos con dos números de cédula, entre otros casos. También implica una reducción de costos, pues se reduce el número de papeletas, certificados y demás documentos electorales.



El próximo 19 de junio, el padrón electoral pasivo será remitido a las organizaciones políticas que constan en el CNE, para que den sus observaciones.