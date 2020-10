CNE niega inscripción de Pablo Romero, exjefe de inteligencia del correísmo, quien busca la Asamblea por Unes

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción de la lista de asambleístas nacionales de la Alianza Unión por la Esperanza (Unes), encabezada por Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa Delgado.

El organismo sesionó pasadas las 22:00 de este martes 13 de octubre del 2020, para avanzar con el proceso de calificación de candidaturas para los comicios generales.

Dentro de la lista de aspirantes de Unes finalmente sí se incluyó a Pablo Humberto Romero Quezada, exjefe de inteligencia del correísmo, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por el plagio a Fernando Balda.



El CNE negó la inscripción y otorgó dos días de plazo para que la alianza subsane los requisitos. Romero no aceptó presencialmente su precandidatura luego del proceso de primarias, ya que está bajo arresto.



La decisión se tomó con los votos de la presidenta, Diana Atamaint, y de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.



Los vocales Enrique Pita y Luis Verdesoto se abstuvieron de votar, argumentando que no tuvieron tiempo de revisar el informe a profundidad, antes de la sesión plenaria.



Este martes simpatizantes de Unes se concentraron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para pedir que no se descalifique a su binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.



El movimiento Ahora apeló una resolución del CNE, que permitió a Unes cambiar la precandidatura de Rafael Correa para la Vicepresidencia, ya que al igual que Romero tampoco aceptó presencialmente su nominación, como lo establece el reglamento de Democracia Interna. Mientras el TCE no resuelva esa apelación, la calificación de la fórmula presidencial correísta permanecerá en suspenso.

El Pleno del CNE, con idéntica votación, también negó la inscripción de la lista de asambleístas nacionales del Partido Social Cristiano (PSC), encabezada por Henry Kronfle, quien busca la reelección. De igual forma, se otorgó 48 horas para que el partido subsane los requisitos.



Asimismo, se negó la inscripción de la lista para el Parlamento Andino del PSC, que la lidera la actual legisladora Cristina Reyes. La organización tendrá 48 horas para subsanar el incumplimiento.