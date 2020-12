El Consejo Nacional Electoral todavía no concreta el monitoreo de medios

Ecuador despedirá el 2020 mientras se inicia oficialmente la campaña para las elecciones generales del próximo año. A partir del jueves 31 de diciembre y durante 35 días estará autorizada la difusión de publicidad de los candidatos a través de prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un Fondo de Promoción Electoral de USD 20,3 millones para financiar- con recursos públicos- propaganda de los candidatos para estos comicios.



Con dinero privado, en cambio, se podrá costear artículos promocionales por fuera de la publicidad en medios de comunicación, pero en el protocolo de campaña solo se autorizó la realización de caminatas y caravanas, dependiendo de los electores de cada cantón.



En la víspera del inicio de la campaña resurgió el debate sobre el uso de dinero estatal para costear propaganda proselitista, en medio de un nuevo estado de excepción a causa de una variante del coronavirus.



Cada binomio podrá acceder a USD 301 175, correspondientes al fondo de promoción electoral. Con las reformas electorales se estableció un mayor límite de gasto electoral privado, que bordea USD 5,2 millones.



El 20 de agosto pasado Guillermo Lasso, presidenciable de la alianza Creo-PSC, comunicó que renunciaba a recibir dinero estatal para campaña y sugirió que esos recursos se destinen a salud.



César Montúfar, presidenciable de la Alianza Honestidad, anunció el fin de semana que también renuncia al Fondo para contratar franjas publicitarias, por considerarlo “antiético, en medio de la crisis sanitaria” .



Santiago Vallejo, secretario del CNE, confirmó que hasta ayer, 28 de diciembre del 2020, no habían recibido ningún oficio formal en relación a esos ofrecimientos. Además, mencionó que el Fondo de Promoción Electoral es “irrenunciable”, al tratarse de un derecho que garantiza la Constitución.



Según Montúfar, hoy ingresará un oficio para renunciar al Fondo y plantear que esa plata sea invertida en debates semanales, en lugar de franjas. Recordó que durante el estado de excepción el Presidente puede disponer la movilización de recursos.



César Monge, director nacional de Creo y candidato a la Asamblea, asegura que ese movimiento no hará uso del Fondo para promocionar a ningún candidato. “Sería una contradicción que Guillermo (Lasso) establezca esto y que el resto de candidatos haga lo contrario. Ese dinero se podría utilizar en otras cosas ” dijo el aspirante.

Explicó que no remitirán videos promocionales para la aprobación del CNE. Diego Tello, excoordinador de procesos del CNE, señala que los casos de “renuncia” debieron estar contemplados en el reglamento, pero reconoce que no se han registrado precedentes.



El secretario Vallejo aclaró que si llega un pedido de renuncia al Fondo, será puesto a consideración del Pleno.



Desde el CNE se confirmó que ya han recibido oficios de autorización de pautaje con ‘spots’ de candidatos de Pichincha, Guayas y Azuay.



Debido a la sentencia a favor de Justicia Social todavía no se cierran las listas de candidaturas. Pero Vallejo explicó que podrán hacer campaña los candidatos que ya están calificados en firme. Hasta el momento hay 16 binomios presidenciales con participación asegurada.



A 48 horas del inicio de la campaña, el CNE aún no contrata a la empresa que realizará el monitoreo de medios. El proceso está en fase de preguntas y respuestas en la web de Compras Públicas.