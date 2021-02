El CNE identifica mensajes falsos que circulan en redes sociales; visor no es obligatorio en elecciones

Mensajes falsos circulan en redes sociales en torno a las elecciones generales del domingo, 7 de febrero del 2021. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se refirió a la información equivocada que circula sobre la obligatoriedad de utilizar un visor el día del sufragio.

El organismo publicó la tarde de este jueves 4 de febrero en su cuenta de Twitter: "Comunicamos que es FALSA la información que circula en redes sociales sobre el uso obligatorio de visor en la jornada electoral del 7 de febrero."



El consejero Luis Verdesoto también señaló que "actores no identificados quieren desinformar a la ciudadanía con este mensaje que circula en WhatsApp y que referiere (sic) a la supuesta obligación de usar visor para votar el 7/02/2021".



El mensaje circula especialmente en los grupos de la red social, donde se asegura que a las personas que no lleven visor no les permitirán ejercer su derecho al voto. Esta información es falsa, señaló el Consejero.

IMPORTANTE | Comunicamos que es FALSA la información que circula en redes sociales sobre el uso obligatorio de visor en la jornada electoral del 7 de febrero. Exhortamos a la ciudadanía a informarse por nuestros canales oficiales ➡️https://t.co/7jydYZoM65 #Elecciones2021Ec . pic.twitter.com/vLtn5lXrSQ — cnegobec (@cnegobec) February 4, 2021

El CNE exhortó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.