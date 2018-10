El CNE tiene 43 días para definir la lista de candidatos al Cpccs

LEA TAMBIÉN

El cronograma electoral avanza. Una vez que se cerró la fase de postulaciones para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo (Cpccs), desde este lunes 1 de octubre del 2018 se iniciará la etapa de revisión de requisitos e inhabilidades de los inscritos.

201 precandidatos entregaron su documentación en la matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en las 24 delegaciones provinciales para participar en el proceso. A partir de hoy, la Comisión Calificadora, integrada por cinco funcionarios del CNE, cotejará los formularios entregados por los postulantes.



Esta etapa del cronograma electoral arranca cuando restan siete días para que expire el encargo de los cinco consejeros del CNE. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control (Cpccs) transitorio, Julio César Trujillo, se reunió a puerta cerrada con los vocales encargados.



En la cita, Trujillo conoció el informe de gestión de los cinco vocales electorales. El titular del Cpccs transitorio aseguró que los consejeros terminarán sus funciones una vez que se cumplan los 60 días del encargo. “Esperamos terminar el concurso para elegir a los vocales definitivos” dijo.



Entretanto, la ciudadanía podrá presentar denuncias o impugnaciones en contra de los postulantes al Cpccs. Para el efecto, el CNE subió a su sitio web la lista completa de precandidatos registrados.



En la fase de revisión de requisitos participarán 90 veedores ciudadanos. En principio eran 102, pero el resto dimitió por razones personales, según Katherine Villarreal, coordinadora de las veedurías acreditadas por el CNE.



Desde el lunes 17 de septiembre los observadores se distribuyeron en nueve provincias: Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, Napo, Loja, Pichincha y Cotopaxi.



También colaboraron dos veedores para las inscripciones en el Consulado de Ecuador en Madrid, España.



Para la fase de revisión de requisitos, los veedores no podrán indagar la documentación de las carpetas ni emitir criterios de valoración. Su tarea se centrará en observar la verificación que realice la Comisión Calificadora.



Villarreal considera clave esta etapa, pues se define qué postulantes pasarán a la papeleta electoral de las elecciones del 24 de marzo del 2019.



Álvaro Vanegas es otro de los observadores acreditados. Asegura que en la primera etapa del proceso, se recomendó al CNE mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y afinar algunos detalles del sistema informático.



Vanegas decidió participar como veedor, porque considera que los ciudadanos deben “empoderarse” y participar activamente en el control de las instituciones del Estado.



En las veedurías acreditadas por el CNE también hay representantes de cuatro organizaciones sociales: Participación Ciudadana, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Consejo Ciudadano Sectorial de Salud y Fundación Cogip.



Entre los postulantes hay expectativa por el inicio de la fase de revisión. Matilde Egas es abogada y a sus 57 años se inscribió en el proceso electoral. Egas decidió presentar su postulación, con la idea de transparentar la gestión pública. Asegura que nunca perteneció a ningún partido político, aunque sí trabajó en un Municipio de la Amazonía.



Otro de los postulantes que se inscribió fue Alfredo Alvear, de 50 años. El precandidato cuenta con una maestría y presentó certificaciones de participación social en la comuna Chinangachí y en el Project Managment Institute (PMI).



Según el reglamento para conformar el Cpccs, los postulantes no deben haber militado en una organización política en los últimos cinco años. Y tienen que acreditar probidad notoria en el manejo de fondos públicos y en procesos de lucha contra la corrupción.



José Cabrera, consejero del CNE transitorio, reconoció que en principio manejaban un escenario de aproximadamente 500 candidatos. El vocal cree que faltó difundir el proceso, para que exista una mayor participación ciudadana. Sin embargo, sostiene que esto no incidirá en las elecciones.



Gustavo Vega, presidente del CNE transitorio, recordó que una vez que se publique la lista final de postulantes, se avanzará en el proceso contractual para iniciar la importación del papel para elaborar los documentos electorales.



César Ulloa, analista y director de la Veeduría por la Democracia, cree que no se logró la participación que se esperaba, porque el Consejo transitorio no calculó adecuadamente los tiempos de los encargos y el cronograma electoral para el 2019. “Esto podría restarle legitimidad al Cpccs definitivo”, finalizó.



En contexto



Esta será la primera vez que se elegirá a los siete consejeros titulares y suplentes del Consejo de Participación a través de votación directa. Este proceso electoral se realizará el mismo día de las elecciones seccionales, es decir, el 24 de marzo del 2019.