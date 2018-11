El CNE dice que las juntas provinciales electorales están operativas

LEA TAMBIÉN

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolverá el miércoles, 28 de noviembre del 2018, la conformación de las juntas provinciales de cara a los comicios del próximo año.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo, aseguró que las juntas electorales están operativas, a pesar del proceso de revisión de quiénes las integran. El funcionario reconoció este martes, 27 de noviembre, que se solicitaron modificaciones en las juntas en las que no se respetó la equidad de género.



Pese a esto, Pita aseguró que a escala nacional sí se pueden inscribir candidaturas para las elecciones del 24 de marzo del 2019. "Si alguna junta no está operativa, la inscripción se la puede hacer con el secretario de la delegación provincial".



José Cabrera, consejero del CNE, señaló que se presentaron inconvenientes en las juntas de Santa Elena, Loja y Santo Domingo. Agregó que tres de los cinco vocales electorsles pidieron tiempo para revisar los perfiles de quienes las conforman. Agregó que los secretarios de esas delegaciones podrán recibir las inscripciones de las organizaciones políticas, pero no calificarlas.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, sostuvo que la revisión de los perfiles de los integrantes de las juntas deberá terminar, a más tardar, el miércoles 28 de noviembre. "Queremos conocer quiénes son los miembros que las integran, pues son garantes locales de la transparencia del proceso". Verdesoto también aseveró que a pesar del proceso de revisión, las juntas electorales están operativas.



Cada junta provincial electoral está conformada por cinco miembros, quienes se encargan de calificar las candidaturas de su jurisdicción y realizar el escrutinio de los comicios. Los miembros de las juntas fueron designados por el CNE transitorio, el 16 de noviembre pasado.



La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se inició el pasado 22 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre de este año.