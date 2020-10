CNE niega la inscripción de Abdalá Bucaram como candidato a la Asamblea; los binomios de Pachakutik y Avanza fueron calificados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó la inscripción de los binomios presidenciales de Pachakutik (Yaku Pérez - Virna Cedeño) y de Avanza (Isidro Romero-Sofía Merino), durante la reinstalación de la sesión permanente que concluyó a la medianoche del lunes 12 de octubre del 2020.

La plenaria se llevó a cabo horas después de que presentara su renuncia María Gabriela Tacle, coordinadora nacional técnica de Participación Política del CNE, “por no estar de acuerdo con las directrices” de la presidenta del organismo, Diana Atamaint.



Las decisiones se adoptaron con los votos de Atamaint y de los consejeros José Carera y Esthela Acero. El vicepresidente, Enrique Pita, y el vocal Luis Verdesoto, no acudieron a la sesión.



El Pleno, además, negó la inscripción de la lista de asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador (FE) y otorgó dos días de plazo para que subsanen los requisitos. Según el informe aprobado, se negó la inscripción del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, por no suscribir el plan de trabajo y no aceptar presencialmente su precandidatura.



Además, se detalla que la declaración juramentada subida al sistema presenta inconsistencias y consta que fue otorgada a favor de Mauricio Moisés Murillo Molina. De igual forma, se subieron copias ilegibles de la cédula del exmandatario, quien afronta tres procesos judiciales por supuesto tráfico ilícito de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada.



En la sesión se reveló que dentro de la lista para asambleístas nacionales de FE también se incluyó a Abdalá Jacobo Bucaram Machuca, uno de los 11 hijos del expresidente de la República.



El Pleno también otorgó dos días para que Suma, Alianza País y Avanza subsanen los requisitos de sus listas de asambleístas nacionales. Del mismo modo, se negó la inscripción de las listas para el Parlamento Andino de Construye, Unión Ecuatoriana y Alianza País, concediéndoles 48 horas para que subsanen los requisitos de sus respectivas nóminas.