CNE aprobó inscripción del binomio presidencial de la Izquierda Democrática

El binomio presidencial de la Izquierda Democrática (ID), integrado por Xavier Hervas y María Sara Jijón, fue calificado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). La resolución se adoptó la tarde de este martes 29 de septiembre del 2020.

El informe sobre el cumplimiento de los requisitos de los postulantes se aprobó por unanimidad. En el documento se precisó que el binomio no recibió ninguna objeción.



“De acuerdo al informe jurídico, los postulantes no incurren en las prohibiciones e inhabilidades previstas en la Ley. Además, ambos cumplen con todos los requisitos determinados en la Constitución del Ecuador, el Código de la Democracia y el Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas”, precisó el CNE, a través de un comunicado.



El “partido naranja” se convierte en la segunda organización política en registrar oficialmente la inscripción de su binomio. Días atrás, el CNE calificó la fórmula de Democracia Sí, integrada por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta.



Luego de la calificación, el CNE notificará a los partidos y movimientos para que en un plazo de tres días puedan apelar la calificación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Una vez que se haya agotado este recurso en el TCE, quedarán en firme ambas candidaturas. El CNE anunció que en “los próximos días” reinstalará la sesión ordinaria para avanzar en el proceso de calificación. Hasta el momento tres binomios han sido objetados.



Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano, deben sortear la objeción presentada por la alianza Unión por la Esperanza (Unes). La coalición de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social acusa a Lasso de supuestamente tener vínculos en paraísos fiscales.



El binomio Andrés Arauz y Rafael Correa, de Unes, fue objetado por el movimiento Ecuatoriano Unido. El expresidente Correa tiene algunas inhabilitaciones para participar, entre ellas, haber sido sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho.



La fórmula de Libertad es Pueblo, conformada por Juan Carlos Machuca y Cristobal Luna, también fue objetada por la alianza Unes. Argumentan que los aspirantes no salieron de procesos de democracia interna.



Otros dos movimientos también ingresaron documentación para solicitar la inscripción de sus binomios en el CNE: Unión Ecuatoriana (Washington Pesántez y Ramiro Orma) y Juntos Podemos (Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda).



La fase de inscripción de candidaturas concluye el próximo miércoles 7 de octubre del 2020. La primera vuelta electoral de los comicios generales está programada para el domingo 7 de febrero del 2021.