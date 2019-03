El CNE inaugura jornada electoral este domingo 24 de marzo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró este domingo 24 de marzo del 2019, la jornada de comicios seccionales en su sede, ubicada en el norte de Quito.

El acto de inauguración se inició pasadas las 06:30 de este domingo. Al edificio del organismo electoral llegaron las autoridades de todos los poderes del Estado.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, recibe al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en medio de honores de los Granaderos de Tarqui. #Elecciones2019EC



Vía: @marielaroseroch pic.twitter.com/BnV9oLdDEH — El Comercio (@elcomerciocom) 24 de marzo de 2019

Diana Atamaint, presidenta del CNE, llegó a la sede del organismo, luego acudieron Paulina Aguirre, titular de la Corte Nacional de Justicia, y el vicepresidente Sonnenholzner. El segundo mandatario recibió los honores de los Granaderos de Tarqui.



El Vicepresidente dijo que la política debe ser un vehículo, no un obstáculo para la democracia. "El presidente Moreno me encargó la tarea de presidir esta ceremonia. Todos lo recintos cuentan con accesibilidad para ejercer el derecho al voto y la campaña se ha desarrollado en un ambiente pacífico. Confío en que la jornada de hoy será de la misma manera".



El Segundo Mandatario recordó la campaña, en donde el Presidente no ha intervenido. "El Gobierno se mantiene al margen del proselitismo para garantizar la transparencia, respetando la independencia de funciones, en un ambiente justo, equitativo y democrático. Respetaremos a los candidatos, respetaremos a las autoridades elegidas. Garantizamos todo el apoyo a los proyectos en beneficio de los ecuatorianos. Hoy es el momento para expresar lo que los ecuatorianos quieren", manifestó.



Antes de declarar inaugurada la jornada electoral, la titular del CNE, Diana Atamaint, hizo una comparación entre las elecciones seccionales de este 2019 y los comicios anteriores. Allí mencionó que el presupuesto para el proceso de este año fue de USD 99 millones, con más de 80 mil candidatos. "En el 2014 se hizo con 137 millones, con menor número de candidatos".



"Como institución, garantizamos los derechos de la participación de las organizaciones políticas que se vio mermado por anteriores administraciones. No escatimamos esfuerzos para garantizar un proceso transparente", aseguró.



También destacó la observación de los veedores, "es fundamental, su participación contribuye al aprendizaje mutuo y cooperación efectiva entre naciones".



Atamaint hizo un recuento del proceso y dijo que la jornada electoral se inició el pasado jueves 21, con el voto de las personas privadas de libertad y el viernes 22, de los ciudadanos con discapacidad a través del voto en casa.



La Presidenta del CNE manifestó que "varias candidatas han sido objetos de violencia, nuestro compromiso es que políticas públicas prevengan y radiquen esta forma violenta de hacer política".



En las elecciones de este 24 de marzo, el país elegirá a 5 675 autoridades locales y sus suplentes entre alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de las juntas parroquiales en el país, donde el censo electoral recoge a 13 261 994 personas habilitadas para votar.

En los exteriores del CNE, efectivos de seguridad custodian la sede del organismo electoral.



También saldrán de las urnas los siete vocales e igual número de suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que reemplazará al actual, de carácter transitorio, cuya conformación avaló una consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018.



En el proceso electoral también participarán 20 833 extranjeros residentes en Ecuador.