CNE negó impugnación de Bucaram e inadmitió inscripción de aspirantes a la Asamblea de Fuerza Ecuador

Las aspiraciones electorales del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se diluyen. La noche del martes 27 de octubre del 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó, con cinco votos a favor, una apelación planteada por Bucaram, en contra de una resolución previa que inadmitió la inscripción de la lista de postulantes a la Asamblea Nacional del partido Fuerza Ecuador (FE).

Los consejeros rechazaron la impugnación y reiteraron que Bucaram no cumplió con la aceptación personal de su precandidatura, como lo establece la normativa electoral.



Al no haber subsanado ese requisito en el plazo legal, el Pleno del CNE negó la inscripción de toda la lista de postulantes a asambleístas nacionales de FE, en la que también consta Abdalá Jacobo Bucaram Machuca, uno de los 11 hijos del expresidente.



El 22 de octubre pasado, el juicio contra Bucaram por supuesto tráfico de armas se suspendió, pues su defensa presentó un certificado médico en el que se indicó que el político se encontraba “indispuesto de salud”.



Listas nacionales de Construye



La noche del martes el Pleno del CNE también negó una impugnación impulsada por Gustavo Baroja, secretario de Alianza País (AP), en contra de la lista de asambleístas nacionales del movimiento Construye. Los consejeros advirtieron que el recurso se ingresó fuera de los plazos legales. Por ende, se calificó a la nómina de candidatos a asambleístas nacionales de Construye, exRuptura, identificados con la lista 25.



Además, el Pleno negó la inscripción de la lista de Construye para el Parlamento Andino, al no cumplir con los parámetros de paridad, pues esa nómina no estuvo encabezada por una mujer.