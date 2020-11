El CNE prevé imprimir 65,6 millones de papeletas para las elecciones del 2021

A pesar de que aún no concluye la calificación de candidaturas para los comicios del 2021, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya aprobó los diseños de las papeletas y otros documentos que se utilizarán en las elecciones. El organismo prevé imprimir 65 600 000 papeletas, que contarán con tres niveles de seguridad.

A través de un comunicado, el ente explicó que se sumaron nuevas características, como la tinta que se aplicará en la cartilla del binomio presidencial, además de microtextos y microíconos. Se trata de elementos ocultos, que impiden la falsificación de los documentos.



Además, se ratificó que se proporcionarán urnas y biombos plásticos, para facilitar la desinfección como parte de las medidas de bioseguridad. Por ahora, 14 binomios presidenciales están inscritos en firme, pues no tienen apelaciones pendientes. También existen otras dos fórmulas calificadas, pero el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) todavía no certifica que no tienen recursos por resolver en su contra.



Este domingo 15 de noviembre del 2020 el CNE anunció que hay 13 listas de asambleístas nacionales y 14 para el Parlamento Andino, inscritas en firme. Todas esas candidaturas ya aseguraron su presencia en las respectivas papeletas.



El CNE remitirá al Instituto Geográfico Militar (IGM) la información para imprimir las papeletas, en el peor de los casos, el 7 de enero del 2021.