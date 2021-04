¿Qué pasará con la segunda vuelta de las elecciones en el pueblo Sarayaku?

Luego de que en la asamblea extraordinaria del pueblo Sarayaku, en Pastaza, se resolviera no permitir el ingreso de los paquetes electorales para la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reaccionó.

Diana Atamaint, presidenta del ente electoral, señaló este martes 6 de abril del 2021 que el CNE intentó propiciar diálogos, a través de la delegación electoral de Pastaza, para solicitar a los dirigentes del pueblo Sarayaku que se permita el ingreso de las urnas. Sin embargo, aseguró que no se logró un acuerdo.



Ante esa medida, Atamaint dijo que el CNE “no va a poner en riesgo al personal de la institución y no quieren causar conflictos con esta medida de hecho”. La funcionaria precisó que quieren evitar que se presente cualquier tipo de circunstancia no deseada. “Lamentamos mucho que el pueblo, sus dirigentes, estén conscientes que no haya una sola persona que esté en contra de esa decisión, porque eso es afectar el derecho de las personas de ejercer el derecho al voto”.



La titular del organismo electoral aseguró que el Pleno del CNE analizará a mayor profundidad la situación en el pueblo Sarayaku, pero reiteró que en primera instancia no van a poner en riesgo la integridad del personal que trabaja en las elecciones. “Lamentamos mucho no poder hacer elecciones en ese territorio”.



Túpac Viteri, presidente de la comunidad de Sarayaku, a través de un video difundido en redes sociales, dijo que están en libertad de objetar el proceso electoral, al considerarlo ilegítimo. Además, declararon institución no grata al CNE. “En el marco del derecho a la resistencia y a la rebeldía no participaremos en los comicios, esa fue la resolución de la asamblea”.



El dirigente también rechazó la postura de Jaime Vargas, presidente en funciones prorrogadas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien dijo públicamente que apoyará al candidato Andrés Arauz en las elecciones, pese a que la organización resolvió promover el voto nulo. “Recién nos dimos cuenta de que hemos estado rodeados de algunos ‘Judas’ dentro del movimiento indígena. Esta gente tendrá que responder a sus bases por todas las declaraciones que a nombre de los pueblos indígenas se están tomando”.



El domingo 11 de abril se realizará la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador, donde Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputarán la Presidencia de la República.