CNE establece en USD 1,2 millones el fondo de promoción electoral para la campaña de segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los montos de promoción y el límite máximo de gasto, para la campaña de la segunda vuelta de las elecciones. Este jueves 11 de marzo del 2021, el organismo aprobó el fondo de promoción electoral, que con recursos públicos financiará publicidad en prensa, televisión, radio, medios digitales y vallas.

Según el calendario de los comicios, la campaña de segunda vuelta se realizará entre el 16 de marzo y el 8 de abril. Acorde a los resultados proclamados, en el balotaje programado para el 11 de abril estarán los candidatos presidenciales Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC).



El fondo aprobado, más incentivos por alianzas y el impuesto al valor agregado, asciende a USD 1 259 315. Cada candidato podrá hacer uso de USD 562 194, para acceder a las franjas publicitarias financiadas por el Estado.



Además, el Pleno del CNE fijó en USD 2 095 864 el límite máximo del gasto electoral, con recursos privados, para la segunda vuelta. Ese monto se podrá utilizar en actos proselitistas, por fuera de la publicidad en medios y vallas. Según el artículo 209 del Código de la Democracia para el balotaje el monto de gasto privado permitido corresponde al 40% del establecido para la primera vuelta, que superó los USD 5 millones.



A pesar de la aprobación del fondo y el límite máximo, el CNE aún espera que se resuelva el recurso subjetivo presentado en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por Yaku Pérez, aspirante presidencial de Pachakutik, en contra de los resultados de la primera vuelta. El postulante insiste en un supuesto fraude y mientras no se emita una sentencia, el CNE no puede iniciar la impresión de las papeletas de la segunda vuelta.



En la sesión de este jueves no se admitió un reclamo solicitado por Manuel de Jesús Peñafiel Falconí, presidente del Centro por el Desarrollo y Justicia Indígena del Ecuador, por no cumplir con los requisitos legales ni “demostrar que exista un derecho subjetivo vulnerado”.



Por unanimidad, el Pleno también designó al Comité Nacional de Debates Electorales, instancia que se encargará de organizar el debate presidencial obligatorio, programado para el domingo 21 de marzo. Los integrantes del Comité son: Andrés Checa, Caterina Costa, Valeria Coronel, María Paz Jervis y Paúl Palacios.

Los consejeros, además, aprobaron cambios de tres vocales en las juntas provinciales de Manabí, Azuay y Loja.