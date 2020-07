El CNE proyecta USD 42,8 millones para el fondo de promoción electoral de las elecciones generales del 2021

LEA TAMBIÉN

Representantes de 13 movimientos y partidos nacionales participaron en el segundo Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, efectuado este lunes, 27 de julio del 2020. En el encuentro se analizaron tres reglamentos que se usarán en las elecciones del próximo año: inscripción y calificación de candidaturas, realización de encuestas y pronósticos electorales, y promoción electoral.

Al inicio del encuentro, coordinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los delegados cuestionaron que no se haya tomado en cuenta el pedido de modificar el calendario de las elecciones. La titular del organismo, Diana Atamaint, dijo que se ratificó el cronograma vigente, acogiendo una recomendación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese punto, hubo un cruce con el juez Ángel Torres, quien cuestionó la postura de la Presidenta.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, aseguró que en el Pleno nunca se ratificó mantener el calendario electoral. El consejero, Luis Verdesoto, dijo que el proceso “camina mal en muchos de sus subprocesos básicos”.



En el Consejo Consultivo de hoy se solicitó que se incluya en el orden del día la posibilidad de que se elabore un reglamento de campañas electorales, para el tiempo de pandemia. Haciendo énfasis en la publicidad digital. También plantearon que el día del sufragio, los delegados de los partidos y movimientos políticos puedan acceder a una copia del acta de escrutinio, a través de medios tecnológicos.



En cuanto al reglamento de inscripción de candidaturas, Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular; y Enrique Ayala Mora, del Partido Socialista Ecuatoriano, pidieron que se aclare cómo se debe proceder con la inscripción, en el caso de alianzas.



En la norma sobre realización de encuestas y promoción electoral, Ayala Mora pidió al CNE no limitar la publicación de esos resultados, considerando el porcentaje del margen de error.



Mireya Jiménez, directora de Promoción Electoral del CNE, presentó una proyección de USD 42,8 millones, correspondiente al Fondo de Promoción Electoral que se requeriría para las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021. Sin embargo, ese monto se oficializará, una vez que se sepa el número de candidatos que participarán en los comicios.



En el borrador de reglamento se ratifica que se podrá contratar, con financiamiento público, publicidad proselitista en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales. Además, la funcionaria explicó los incentivos de promoción a los que podrían acceder las alianzas electorales.



Alfredo Serrano, representante del Partido Social Cristiano, criticó el presupuesto que proyecta el CNE, considerando la crisis económica que atraviesa el país. “Esto amerita una reflexión de parte de las organizaciones políticas. ¿Ese monto en medio de tremenda crisis sanitaria?”, precisó.



En las elecciones presidenciales del 2017, el Fondo de Promoción Electoral fue de USD 27 millones. La titular del CNE recordó que la Constitución establece que se debe otorgar financiamiento para el Fondo de Promoción, pero precisó que no se transfiere en dinero en efectivo, sino a través de franjas publicitarias.



Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, resaltó la importancia de controlar las campañas digitales, por el peso que han tenido en la elección de dignatarios en otros países. “Creo que es muy importante que el CNE expida un reglamento que permita controlar que no exista un abuso de las redes sociales, manipulación y campaña sucia”.

Sobre este punto, el consejero Verdesoto se comprometió a enviar un borrador de reglamentación, enfocado en temas digitales. Atamaint también dijo que se analizará el tema. Además, ofreció convocar a otra reunión de trabajo, para pulir los reglamentos que se discutieron este lunes.