CNE aprobó la entrega del fondo partidario permanente a seis movimientos políticos

Con polémica de por medio, este martes, 26 de noviembre del 2019, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó y aprobó la asignación del fondo partidario permanente para seis movimientos políticos.

Las autoridades resolvieron aprobar la entrega de estos rubros, luego de que las organizaciones cumplieran las disposiciones establecidas en el Código de la Democracia. El Partido Socialista Ecuatoriano, Pachakutik, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Suma y Alianza País, obtendrán recursos del ente electoral, correspondientes al periodo 2019.



La asignación del movimiento Creo quedó en suspenso, luego de que los consejeros de mayoría José Cabrera y Esthela Acero abandonaran la sesión antes de someter a votación el informe. Eso generó reacciones de delegados del movimiento.



La asignación aprobada para cada organización política es la siguiente:



En el orden del día también constaba conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión de Investigación del CNE que indagó en los presuntos aportes irregulares para campañas de Alianza País. En este punto hubo posiciones divididas.



Los documentos presentados por las Direcciones de Fiscalización y Control de Gasto Electoral, así como por la Asesoría Jurídica, en su parte resolutiva, no hallaron indicios de irregularidades en las cuentas presentadas por el movimiento oficialista. Las instancias, incluso, señalaron que las publicaciones efectuadas por los portales Mil Hojas y La Fuente, que dieron pie al caso Sobornos que investiga la Fiscalía, carecen de sustento.



Luis Verdesoto, consejero de minoría, cuestionó esos documentos y habló de que se pretendió “exculpar al expresidente Rafael Correa, sentando un precedente contrario a las acciones emprendidas por la justicia ecuatoriana”.



El consejero recordó que en dos informes previos elaborados junto al vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se hallaron indicios de una presunta corrupción electoral y la presencia de más de dos contabilidades en las cuentas del movimiento oficialista.



“El control y la fiscalización electoral no pueden limitarse a una constatación de las formas que tienen los documentos presentados; el informe presentado no puede reproducir esos vicios de verificación puramente formal y ese no era el sentido de lo requerido".



Finalmente, el Pleno no aprobó el informe de la Comisión de Investigación, pues no cumplían con los aspectos solicitados por las autoridades del organismo.