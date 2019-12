La asignación del Fondo Partidario ratificó la división al interior del CNE

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a cerrar el año con una nueva polémica. Esta vez, relacionada con la entrega del Fondo Partidario Permanente para las organizaciones políticas.

La adjudicación de estos recursos volvió a enfrentar a los bloques de mayoría y minoría en el Pleno. En total, las siete tiendas políticas más votadas en los últimos comicios recibirán alrededor de USD 3,5 millones del Estado, correspondientes al Fondo del 2019. Los montos para cada movimiento se determinaron en octubre.



El 26 de noviembre pasado, el Pleno -con los votos de la presidenta del CNE Diana Atamaint (Conaie) y de los consejeros José Cabrera (PSC) y Esthela Acero (AP)- aprobó la entrega del Fondo Partidario para el Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, Alianza País (AP), Partido Socialista Ecuatoriano, Pachakutik e Izquierda Democrática.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita (Creo) y Luis Verdesoto (JCG), del bloque de minoría, se abstuvieron de votar en los seis casos.



Sin embargo, cuando se debía aprobar la entrega del Fondo para el movimiento Creo, los consejeros Acero y Cabrera abandonaron la plenaria, aduciendo que debían cumplir asuntos personales.



Aquello generó la reacción de César Monge, presidente nacional de Creo, quien habló de un “chantaje” de parte de las autoridades del CNE. Dos días después, legisladores de ese movimiento, con el respaldo de asambleístas de otras bancadas, oficializaron el pedido de juicio político contra Diana Atamaint en el Parlamento. Este se tramitará en enero.



Según el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, la postura de la minoría fue abstenerse, pues consideran que se debieron reformar los reglamentos para entregar el Fondo Partidario. A su criterio, son documentos “discrecionales”.



Además, Pita explicó que otras cinco organizaciones políticas ingresaron recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en los que reclaman acceder a esos recursos públicos. Se trata de Democracia Sí, Fuerza Compromiso Social, Podemos, Avanza y Sociedad Patriótica.



“Mientras existan recursos legales que no han sido resueltos en el TCE, de organizaciones que presentan su queja por cuanto no se les ha considerado para el Fondo, no se podía proceder”, señaló Pita, en referencia a sus abstenciones.



Andrés Valdivieso, dirigente nacional de Democracia Sí, ratificó que esa organización política espera una respuesta del TCE, pues consideran que también debieron recibir los recursos públicos. “Seguimos apelando para que nos entreguen el Fondo. No estamos de acuerdo con la decisión del CNE. Pero no hay certeza de que se resuelva este mismo año”, comentó Valdivieso.



Vanessa Freire, presidenta de Fuerza Compromiso Social, tienda que acogió a militantes de la denominada Revolución Ciudadana en los comicios de marzo, señaló que están a la expectativa de la resolución.



José Cabrera, consejero del CNE, sostiene en cambio que el Código de la Democracia no prohíbe hacer la entrega del Fondo Partidario, a pesar de que haya causas en el Tribunal Contencioso Electoral.

Cabrera afirma que estos procesos no tienen “efectos suspensivos” y recordó que durante la gestión del CNE transitorio, del que también formó parte, ya ocurrió un caso similar con Pachakutik.



Sin embargo, el tema no se maneja únicamente en el ámbito jurídico. Después de la primera sesión en la que no se logró la aprobación del fondo para Creo, se efectuaron otras dos plenarias, en las que los consejeros expusieron públicamente sus posturas.



Cabrera, en la segunda votación, el 10 de diciembre, no votó a favor del Fondo para Creo, como sí lo hicieron Atamaint y Acero. El vocal se abstuvo, pues dijo que Monge “debía aclarar sus expresiones en relación con el CNE”.



Pita y Verdesoto también se abstuvieron y la resolución no fue aprobada. La misma votación se repitió el lunes 16 de diciembre. “Mientras el representante de Creo no aclare sus declaraciones, mantendré mi postura. No sé cómo vote el resto”, manifestó Cabrera.



El presidente de Creo sostuvo al respecto que no ofrecerá disculpas y cuestionó la gestión del CNE.



Con las reformas al Código de la Democracia -aprobadas el 3 de diciembre- se estipulan nuevas reglas para el uso del Fondo Partidario Permanente. El articulado obligará a los movimientos a destinar el 70% de los recursos para formación, investigación y publicaciones.



Este viernes se efectuará una nueva sesión del CNE, en donde se tratará el Fondo de Creo.