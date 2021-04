El CNE ofrece fluidez en el acceso de votantes este domingo 11 de abril

Dos meses y cuatro días después de haber efectuado la primera vuelta, los ecuatorianos volverán este 11 de abril del 2021 a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República.

13 099 150 electores podrán expresar su apoyo a Andrés Arauz (Unes) o a Guillermo Lasso (Creo-PSC), en 4 276 recintos a escala nacional.



Ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19, en el que se establecen los parámetros para la jornada.



El principal cambio tiene que ver con el ingreso de los ciudadanos a los recintos electorales. En la primera vuelta se permitió el acceso por grupos, lo que ocasionó aglomeraciones y largas filas en las inmediaciones de los colegios, mientras que adentro de los predios había poca gente.



El CNE, en esa oportunidad, tuvo que cambiar de disposición a media jornada para agilitar el proceso de sufragio.



Ayer se dispuso que los electores puedan ingresar libremente a los recintos y formar filas afuera de las aulas en las que se instalarán las juntas receptoras del voto (JRV), siempre respetando el distanciamiento social de dos metros.

En las puertas de ingreso estarán presentes funcionario electorales y efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para verificar que los electores utilicen mascarilla.



En el protocolo acogido ayer se determinó que en caso de que se produzcan aglomeraciones dentro de los recintos, los coordinadores podrán suspender momentáneamente el ingreso de ciudadanos, hasta recuperar el orden de la fila.



Este procedimiento se realizará con el apoyo de los efectivos de la Fuerza Pública.



El organismo recomienda que los ciudadanos acudan solos y de ser posible lleven su propio esfero. Al igual que el 7 de febrero pasado, mañana los ciudadanos deberán retirarse momentáneamente la mascarilla, para que se verifique su identidad en el padrón.



Una vez que los electores hayan ejercido su derecho al voto, inmediatamente deberán salir del recinto, sin poder realizar otra acción dentro de las instalaciones del recinto.



Se eliminaron del protocolo seis artículos sugeridos por el COE, relacionados a la logística de los kits electorales, a la coordinación con los observadores nacionales y extranjeros, a la campaña, a la instalación de las JRV y a las características del evento de votación.



Ayer también se efectuó una reunión con alcaldes del país, para que colaboren con el control de las ventas ambulantes fuera de los sitios de votación .



El vicepresidente del ente electoral, Enrique Pita, mencionó que la primera vuelta “tuvo éxito gracias al apoyo brindado por los municipios”.



La presidenta, Diana Atamaint, en cambio, mantuvo reuniones con las misiones de observación del exterior.



Seguirán de cerca la jornada comicial 293 delegados de 10 misiones internacionales y 11 grupos de observación.



Proceso de escrutinio

El Pleno del CNE ratificó ayer que en la segunda vuelta no habrá conteo rápido oficial.



No se ejecutará ya que al ser solo una papeleta, dice el CNE, el tiempo de procesamiento del muestreo y del Sistema de Transmisión de Resultados “podrían ser iguales”.



Se recomendó destinar los USD 41 176 del presupuesto del conteo rápido para contratar a 30 funcionarios en las delegaciones provinciales para que ejecuten actividades de apoyo.



El consejero Luis Verdesoto dijo que el conteo rápido pudo servir como un respaldo interno, mientras que Pita dijo que un proceso de ese tipo requiere una planificación previa.



En la primera vuelta, el conteo rápido se ejecutó con una muestra de 2 435 JRV. Luego, su difusión, a través de cadena nacional generó confusión, al presentarse dos informes, con poco tiempo de diferencia.



Ayer se discutió la posibilidad de implementar enlaces satelitales en 78 parroquias con 229 recintos de difícil acceso, para que el procesamiento de las actas se efectúe en un menor tiempo. En esas localidades hay 64 064 electores.



Sin embargo, se descartó esa posibilidad. Lucy Pomboza, directora de procesos del CNE, dijo que se pidió a las Fuerzas Armadas que provean de helicópteros adicionales para trasladar esas actas.



Se resolvió notificar estas particularidades, y también el tiempo aproximado de traslado de las actas del exterior, a los delegados de los dos candidatos para que sepan que la noche del domingo no se contarán con esos votos.

El CNE difundirá los resultados oficiales por cuatro canales: CNE App, página web, repositorio para organizaciones políticas y redes sociales.