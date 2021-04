CNE aún no puede asignar escaños para el Parlamento Andino

Los virtuales parlamentarios andinos Verónica Arias y Virgilio Hernández, de Unes; Cristina Reyes (PSC), Miriam Cisneros (Pachakutik) y Paúl Desamblac (ID) prevén asumir el cargo el 19 de mayo próximo.

Se trata de los candidatos que mayor votación obtuvieron en los comicios del 7 de febrero pasado para esta dignidad.



Sin embargo, José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), aclaró este jueves 1 de abril de 2021 que el organismo aún no puede proclamar los resultados y asignar los escaños porque están pendientes recursos de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Tras la campaña electoral, Arias y Reyes se reintegraron a sus curules en la Asamblea Nacional y terminarán su mandato el 14 de mayo. La primera integra la Comisión de Trabajo, al igual que la socialcristiana, quien además es vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



En el caso de Virgilio Hernández, una de las figuras más conocidas del correísmo, atraviesa una disyuntiva para asumir el cargo, pues por un lado ganó la elección, y de otro, tiene medidas cautelares por el supuesto delito de rebelión en las protestas de octubre de 2019.

El Código de la Democracia le garantiza inmunidad hasta que se proclamen los resultados oficiales, pero se mantiene latente la posibilidad de que sea juzgado y condenado.



“Él no ha perdido sus derechos políticos. El Parlamento Andino no puede desconocer una elección, hasta ahora no existe una sentencia condenatoria”, aclaró su coidearia, Pamela Aguirre, parlamentaria andina saliente.



Los rostros de Miriam Cisneros y de Paúl Desamblac, en cambio, no son muy conocidos en la arena política. Desamblac es un abogado de profesión y Cisneros tuvo visibilidad en octubre de 2019 cuando participó de las mesas de diálogo con el Gobierno para una salida a las protestas en calidad de presidenta del Pueblo Originario Kichwa Sarayaku.



El Parlamento Andino se creó en octubre de 1979 como una instancia que promueve los derechos de participación, integración y democracia en la Comunidad Andina. Actualmente tiene 25 representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.



Desde el 2002, los parlamentarios que representan a Ecuador son elegidos a través de votación popular. Según un informe de rendición de cuentas que consta en la web de la entidad, en el 2019 manejaron un presupuesto de USD 2 millones.

Las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes y uno de sus objetivos es “la armonización legislativa de los países andinos para combatir problemáticas comunes”.