El CNE entrega credenciales al Cpccs el jueves 5 de junio a las 09:00 

La entrega de credenciales para los siete consejeros que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo ya tiene hora y fecha. Mañana, jueves 6 de junio del 2019, a las 09:00, serán acreditados en el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La definición de la hora y el lugar se dio tras una reunión realizada la tarde de hoy, miércoles 5 de junio del 2019, entre autoridades del CNE y seis de los siete consejeros electos.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que en dicha reunión no se abordó otro tema que no fuesen los detalles de la entrega de las acreditaciones. “Con esto podremos cumplir con esta etapa que todos queremos que se de la mejor manera y en el menor tiempo posible”.



Las autoridades electas en los comicios del pasado 24 de marzo en donde se eligieron a alcaldes, prefectos y concejales; además de los miembros del Cpccs, debían posesionarse el pasado 14 de mayo.



Con la entrega de credenciales, la Asamblea Nacional podrá incluir en el orden del día de la sesión que disponga, la posesión de los siete consejeros principales y los siete suplentes del Cpccs.



Una tarea pendiente para terminar con el proceso de transición es que el actual Consejo de Participación Transitorio cierre su mandato. Esto no se pudo hacer el 13 de mayo pasado, debido a que no había autoridades posesionadas y se decidió la prorroga en funciones del Transitorio.



María Fernanda Rivadeneira, consejera electa, señaló que si bien se han mantenido reuniones entre los electos, aún no se ha definido quién ocupará la presidencia del nuevo Cpccs. Esa será la primera tarea que enfrentará ese cuerpo colegiado una vez que entre en funciones.