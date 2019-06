CNE anuncia entrega de credenciales al Cpccs para este jueves 6 de junio

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la tarde de hoy, martes 4 de junio del 2019, que está listo para entregar las credenciales a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) electos en los pasados comicios del 24 de marzo del 2019.

Mediante un comunicado, el CNE informó que “una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha tramitado todos los recursos referentes a los consejeros y consejeras del Cpccs, se encuentra listo para entregar las credenciales a las autoridades electas”.



Para este fin, está prevista una reunión mañana, miércoles 5 de junio del 2019, con los siete consejeros electos para coordinar la hora y los detalles de la entrega que ya está programada para este jueves, 6 de junio del 2019.

Las autoridades seccionales y del Cpccs, electas el pasado 24 de marzo, tenían que posesionarse el 14 de mayo pasado. Sin embrago, en el caso del Cpccs y de autoridades de Los Ríos y Manabí, eso no ocurrió debido a que no contaban con las credenciales por recurso interpuestos en el CNE y en el TCE.



Sin embargo, la mañana de hoy, el TCE informó que aún hay un recurso ordinario de apelación que no ha sido resuelto. Aún si eso se resolviese hoy, la Ley establece que, para quedar en firme, se debe esperar dos días. En ese tiempo, quien interpuso el recurso puede pedir aclaración o ampliación de la resolución del TCE.



En el tiempo en el que se ha dilatado el proceso de entrega de credenciales, el Consejo de Participación Transitorio ha mantenido funciones prorrogadas. Sin embargo, sus funciones se concentran en trámites administrativos.



Una vez que los nuevos consejeros cuenten con sus credenciales, la Asamblea Nacional deberá incluir en su agenda la posesión de los mismos.