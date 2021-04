CNE empezó en Guayas la entrega de credenciales a asambleístas electos el pasado 7 de febrero del 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó la entrega de credenciales a los asambleístas electos el pasado 7 de febrero. El organismo comenzó con los 20 flamantes legisladores en representación de la provincia del Guayas.

La ceremonia se realizó la mañana de este lunes 19 de abril del 2021 en el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil. La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, y el vicepresidente Enrique Pita lideraron el evento. También estuvo presente la vocal Esthela Acero.



El CNE entregó credenciales a la exlegisladora Sofía Espín, Roberto Cuero, Ronny Aleaga, Victoria Desintonio, Alexandra Arce, Fernidan Álvarez, Javier Jurado, Ana María Raffo y Francisco León. Ellos fueron elegidos bajo la alianza Unión por la Esperanza (Unes).



Por el PSC, en coalición con Madera de Guerrero, recibieron la credencial Luis Almeida, Geraldine Weber, Dallyana Passailaigue, César Rohón, Soledad Diab y Zolanda Plúas.

Entrega de credenciales a asambleístas electos en Guayas. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Por la Izquierda Democrática se entregaron credenciales a Bella Jiménez y Marcos Molina. Mientras, por CREO fueron Francisco Jiménez y Guido Chiriboga. Y por Pachakutik Omar Cevallos.



Atamaint, en su intervención, afirmó que este fue el primer comicio realizado en la región en el contexto de la pandemia, lo cual convierte al país en un referente.



Defendió que durante la organización del proceso electoral se demostró independencia y capacidad técnica para concretar los comicios a pesar de tener "todo en contra", detalló la pandemia, el bajo presupuesto y la polarización social.



"Por el número de electores, Guayas es una de las provincias más grandes del país tanto para las elecciones seccionales del 2019 y comicios generales del 2021, cumplió con el escrutinio sin incidentes e incluso en tiempo récord".

En la entrega de credenciales estuvo presente la presidenta del CNE Diana Atamaint. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

En un mensaje a los legisladores electos, les dijo que desde ahora su trabajo en la función legislativa será vital para promover la unidad en la diversidad de todos los ecuatorianos.



"Por tanto, este rol que el pueblo les ha otorgado en las urnas para legislar y fiscalizar debe expresarse durante todo su mandato, así lo esperamos todos los ecuatorianos", finalizó.



Al concluir el evento, Pita explicó que el 21 de abril culmina el plazo para la entrega de credenciales. No obstante, dijo que Manabí aún no cierra la adjudicación de escaños, pues aún el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver si se abren o no 136 urnas para la dignidad de asambleístas en el distrito sur.

En cumplimiento al #CódigoDemocracia y el #CalendarioElectoralEc se realiza la #EntregaCredencialesEc a cuarenta asambleístas electos entre principales y suplentes en la provincia de #Guayas; quienes ya están habilitados para posesionarse en sus cargos. #TareaCumplidaCNE. pic.twitter.com/UtvGXtdDKB — CNE Guayas (@CNEGuayas) April 19, 2021

"La decisión está en manos del TCE ellos deberán resolver en las próximas 48 horas si se decide abrir o si no se cierra el proceso y quedan las cosas como están", afirmó.



En la ceremonia estuvo como invitada Pierina Correa, quien encabezó la lista nacional de legisladores de Unes. Reiteró la predisposición de su organización para dialogar sobre la Presidencia de la Asamblea.

"No hay ninguna agrupación política que por si sola pueda tomar decisiones y en la Asamblea todo va en función de votos, por lo tanto, no habrá los suficientes votos, estos nos dicen que necesariamente hay que ir por los consensos".