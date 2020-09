CNE eliminó a cuatro movimientos observados por Contraloría; tras comprobar irregularidades en su inscripción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuatro movimientos que aspiraban a participar en las elecciones generales del 2021 saldrán del Registro de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). El Pleno del organismo resolvió dejar sin efecto la inscripción de los grupos Fuerza Compromiso Social (Lista 5), Libertad es Pueblo (Lista 9), Justicia Social (Lista 11) y Juntos Podemos (Lista 33), como parte de un proceso administrativo de revisión.

El ente electoral dio cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría, que a través de un examen especial publicado en agosto del 2019 detectó irregularidades en la calificación de las firmas que presentaron esas agrupaciones para lograr su inscripción, durante anteriores administraciones del CNE.



La decisión se adoptó la tarde de este miércoles 16 de septiembre del 2020 con los votos de la presidenta, Diana Atamaint, y de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. El vicepresidente, Enrique Pita, y el consejero, Luis Verdesoto, no asistieron a la plenaria, que se realizó de manera presencial en el auditorio de la institución.



De los cuatro movimientos cuya inscripción quedó anulada, tres eligieron a sus binomios presidenciales en primarias. Libertad es Pueblo propuso inicialmente a Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca, pero el 15 de septiembre trascendió que el aspirante a la Presidencia fue retirado de la organización.



Justicia Social se decidió por Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa Delgado. Su compañera de fórmula es Marcia Yazbeck. Mientras que Juntos Podemos designó a su líder y exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco, acompañado de Frank Vargas Anda.



Tras la decisión, se reducirían a 13 los aspirantes presidenciales que continúan en carrera electoral. Sin embargo, la resolución del CNE aún puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

#ATENCIÓN | Con tres votos a favor, el Pleno del CNE dejó sin efecto la inscripción del Movimiento Fuerza Compromiso Social (Lista 5). El organismo dio cumplimiento a la recomendación de Contraloría, que detectó irregularidades en firmas



Vía: @eltonycash pic.twitter.com/xPZUeHpyd5 — El Comercio (@elcomerciocom) September 16, 2020



El 11 de agosto pasado el CNE dio 30 días de plazo para analizar los descargos presentados por las agrupaciones observadas, acatando el “debido proceso”. Según los informes aprobados este miércoles, luego de analizar las pruebas remitidas tanto por Contraloría como por los movimientos, se ratificó que hubo firmas con inconsistencias que no debieron ser tomadas en cuenta al momento de la inscripción.



En el caso de Fuerza Compromiso Social, que forma parte de la coalición correísta bautizada como Unión por la Esperanza (Unes), se comprobó que de los 174 700 registros ingresados para su calificación, 19 257 presentaban inconsistencias, “razón por la cual no debieron ser tomadas en cuenta, dejando un total de 155 443 firmas válidas, incumpliendo el requisito mínimo equivalente a por lo menos el 1.5% del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción, es decir, 174 199, correspondiente al año 2014”.



Libertad es Pueblo, movimiento fundado por Gary Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, ingresó 198 754 registros para su inscripción. Según el CNE, 17 052 firmas presentaron inconsistencias, dejando 181 702 firmas válidas. De igual forma, la agrupación incumplió el requisito mínimo equivalente a por lo menos el 1.5% del registro electoral utilizado en la última elección del 2017, es decir 192 250 firmas.



Justicia Social, agrupación que impulsó a Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez (sentenciada en el caso Sobornos), presentó 175 462 registros para su calificación. De ellos, 6 185 presentaron inconsistencias “razón por la cual no debieron ser tomadas en cuenta, dejando 169 277 firmas válidas, incumpliendo el requisito mínimo equivalente a por lo menos el 1.5% del registro electoral, es decir, 174 199 correspondiente al 2014”.



Juntos Podemos, en cambio, ingresó 176 546 registros, de los cuales 11 842 presentaron inconsistencias, dejando 164 704 firmas válidas. Así, se incumplió con el requisito mínimo equivalente a por lo menos el 1,5% del registro electoral utilizado en el 2014, que asciende a 174 199 rúbricas.



Diana Atamaint, titular del CNE, señaló que el área de tecnología cruzó las bases de datos entregadas durante la etapa de prueba para “demostrar las aseveraciones del informe de Contraloría”. La consejera, Esthela Acero, les recordó a los dirigentes de las agrupaciones eliminadas que aún pueden ingresar una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. El vocal José Cabrera señaló que cumplieron con el debido proceso y acataron las recomendaciones de Contraloría que son “de obligatorio cumplimiento”.



El 22 de junio pasado, la Contraloría predeterminó sanción y multa para Atamaint, Acero y Cabrera, por no acatar las recomendaciones del examen inicial y mantener la inscripción de los cuatro movimientos observados. El informe final de ese examen aún no se ha publicado.