CNE eliminó al partido de Álvaro Noboa del registro electoral; podría reconsiderarse la decisión

Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), partido del empresario guayaquileño Álvaro Noboa, fue eliminado del registro electoral por “no cumplir con cada una de las condiciones” para su permanencia en el registro de Organizaciones Políticas.

La decisión se la tomó la noche del jueves 4 de junio de 2020, tras una sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE), con los votos de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. Los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoro, votaron en contra.



De acuerdo con la sesión, el partido habría incumplido el artículo 327 del Código de la Democracia. Esto es no haber alcanzado el 4% de votos válidos en dos elecciones consecutivas pluripersonales nacionales, o tres representantes en la Asamblea, o el 8% de alcaldías o un concejal en el 10% de los cantones.



Al partido se le otorgó un término de diez días, a partir de la notificación de la resolución, para que presente sus descargos y observaciones a los elementos técnicos que se elaborarán en el informe de cancelación de la organización política.



Verdesoto argumentó su voto en que, a pesar del informe, existen fallas que atentan contra la convivencia de los partidos políticos en un estado de derecho. Agregó que no se analizó en su totalidad el artículo 327 del Código de la Democracia y que el reglamento de cancelación de partidos no ha sido actualizado por el CNE.



“En esta razón no se cumple el principio de seguridad jurídica que goza la organización política pese a que se diga que sí se lo hace”.



También refirió que en el informe se otorga un término de diez días y no un plazo. “Son motivaciones que tienen que ver con el derecho público”.



Pita, de su parte, aseguró que el informe vulnera el derecho de las organizaciones para defenderse, atenta contra el principio de seguridad jurídica, porque no se cuenta con reglas claras para el debido proceso.



Sin embargo, esta decisión podría ser reconsiderada a través de la votación en el pleno, que se reinstalará este viernes 5 de junio a las 14:30, pues se detectó "inconsistencias" en los informes preparados por las áreas técnicas del Consejo, respecto al uso de la palabra plazos o términos. La propia presidenta del organismo aceptó las inconsistencias.

El partido de Noboa ya había sido eliminado el año pasado junto a otras 46 organizaciones locales. No obstante, una resolución del Tribunal Contencioso Electoral les devolvió la vida jurídica y conminó al CNE reinicie el proceso de cancelación de organizaciones con base a las nuevas reglas previstas en las reformas electorales.