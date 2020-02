Los movimientos de Gary Moreno y del esposo de Pamela Martínez mantienen su personería

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió mantener la personería jurídica de los movimientos Libertad es Pueblo y Justicia Social.

En la sesión del pleno efectuada este viernes, 21 de febrero del 2020, el Pleno resolvió, con el voto dirimente de la titular, Diana Atamaint, que no había “causales para eliminar del registro” a las dos organizaciones.



En un examen de la Contraloría General del Estado presentado en agosto del 2019 se detectaron inconsistencias en el proceso de calificación de firmas para lograr la inscripción de estos dos movimientos.



También hubo reparos a las rúbricas presentadas por Fuerza Compromiso Social (correísmo) y Podemos. Sin embargo, el CNE ya ratificó la personería de ambas tiendas políticas el 2 de enero pasado.



Libertad es Pueblo es un movimiento liderado por Gary Moreno, hermano del Presidente de la República. Justicia Social, en cambio, está encabezado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, procesada en el caso Sobornos 2012-2016.

Atamaint dijo que están cumpliendo las recomendaciones de Contraloría, relacionadas a la revisión de los procesos de inscripción de estos movimientos políticos.



El vicepresidente, Enrique Pita, se abstuvo de votar, pues consideró que el CNE aún no ha cumplido con la revisión del sistema de verificación de firmas, tal como lo estipuló el ente de electoral. Al respecto, Atamaint señaló que sí se han implementado ajustes y que esperará el informe final de Contraloría, en donde se determinará si se acogieron o no las observaciones.



En otros puntos del orden del día, el CNE negó las impugnaciones presentadas por los movimientos Avanza y Podemos, que pedían acceder a los recursos del Fondo Partidario Permanente.



Además, se conoció un borrador de reglamento para dar de baja a información de las bases de datos del CNE, sobre afiliaciones y adhesiones de movimientos en trámite de inscripción, así como de aquellos que fueron cancelados. Sin embargo, la norma no se aprobó, pues se detectaron errores de forma y de fondo.