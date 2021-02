El fallido acuerdo para el reconteo de votos crea discrepancias

El acuerdo para el reconteo de votos pactado entre los candidatos presidenciales Guillermo Lasso (Creo-PSC) y Yaku Pérez (Pachakutik) no se oficializó. El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), visiblemente dividido, no logró los votos suficientes para aprobar el informe y dar paso a la revisión del 100% de actas en Guayas y del 50% en 16 provincias, como se anunció al país.

El informe para zanjar el acuerdo “recogió las dos posiciones”, en palabras de Diana Atamaint, titular del CNE. Pero para su colega Luis Verdesoto se trataba de un informe unilateral. De hecho, el vocal propuso que el informe fuera retirado, pero su moción no tuvo apoyo y fue votado.



Atamaint y Esthela Acero votaron a favor; José Cabrera, en contra. El vicepresidente Pita se abstuvo. Poco antes, Verdesoto había abandonado la sesión. Al no haber empate no hubo la opción del voto dirimente, que tiene la Presidenta.



El documento “aceptaba parcialmente” el reclamo de Pérez en 72 actas. Disponía que se verificasen los sufragios de 12 urnas. El texto viabilizaba el recuento total de Guayas.



Se establecía una muestra aleatoria del 50% de las actas, en la que se excluirían a las ya recontadas, en estas 16 provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y Morona Santiago. “Lamentablemente no se da respuesta al pedido, ni se aprueba ni se niega”, dijo Atamaint, en la plenaria.

Pita explicó que, para la verificación de sufragios, su posición sería aceptar dicha petición siempre y cuando se ajuste al artículo 138 del Código de la Democracia.



El consejero Verdesoto propone que se elabore otro informe de recuento. “Debemos construir un informe para reconteo presidencial que refleje al conjunto de la nación”.



En lo que sí hubo una suerte de consenso es en la necesidad de completar el escrutinio, conocer la totalidad de los resultados y posteriormente, procesar los reclamos. Los consejeros Pita, Cabrera y Verdesoto abordaron ese requerimiento.



¿Qué viene ahora? Yaku Pérez y la dirigencia de Pachakutik insisten en que se “honre y respete el acuerdo”. Ayer, él ingresó un petitorio para que se suspenda el escrutinio. Insiste en que es víctima de un supuesto fraude. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, pidió una veeduría ciudadana y forense al escrutinio del CNE.



Ayer 17 de febrero Pérez no precisó cuantas actas con novedades han detectado en su control político a escala nacional. Insistió en que acudirá a instancias, nacionales e internacionales.



Ayer, miembros de la Ecuarunari y la Conaice iniciaron una marcha desde Loja. Se prevé que llegue a Quito el próximo martes con apoyos de otras provincias de la Sierra.

Medardo Oleas, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), cree que el acuerdo falló al pedir recuento en provincias que hasta el viernes no cerraban el escrutinio. “La salida sería más política que legal. Ahí se rompió cualquier acuerdo para derrotar al correísmo”.



Ayer Pachakutik descartó cualquier respaldo al binomio de Creo-PSC. “Y decir ahora que, para salvar el país, para que no venga el señor Correa, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso ni sueñen”, dijo Pérez.



Guillermo Lasso publicó en sus redes sociales: “Las coincidencias son más que las diferencias. Hoy el país nos necesita unidos, en un mismo frente”.



En la audiencia de escrutinio nacional, el Pleno del CNE ya conoció los resultados de las 24 provincias. Solamente están pendientes siete actas con novedades del exterior. El CNE concedió cuatro días más para completar la tarea.



Según el CNE, entre el sábado y domingo ya se proclamarían resultados de la primera vuelta y se abriría un espacio de reclamos, tanto administrativos como jurisdiccionales, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El experto electoral Esteban Ron agrega que lo que se cerrará oficialmente la primera vuelta son las audiencias de escrutinio. Por lo que cree que sería posible presentar recursos administrativos antes de proclamar los resultados.