Pita descarta impacto de llamado al voto nulo en balotaje de Ecuador

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Enrique Pita, descartó este lunes 15 de marzo del 2021 que el llamamiento a un voto nulo pueda tener algún impacto en el balotaje del 11 de abril en el que participarán los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

"Los ecuatorianos quieren participar, quieren opinar, votar por quien ellos anhelan que sea el presidente de la República. No creo que va a tener ningún impacto esta promoción del voto nulo, ya sea porque lo promueva la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), (el movimiento político) Pachakutik" u otros, dijo.



Precisamente este lunes, la Conaie anunció que impulsará el "voto nulo ideológico" en la segunda vuelta, tras la negativa el domingo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al recurso del candidato indígena Yaku Pérez para el recuento de miles de actas de los comicios del 7 de febrero.



La Confederación instó a los electores: "Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa", en alusión, por orden, al centroderechista Guillermo Lasso, que irá a la segunda vuelta frente el correísta Andrés Arauz; al exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, que apoyó a Lasso en la primera vuelta, y al exgobernante Rafael Correa (2007-2017).



En una rueda de prensa virtual, Pita recordó que en la primera vuelta algunos políticos también promovieron el voto nulo "y realmente no tuvo un impacto significativo al final del día".



"La presencia masiva de los ecuatorianos, más de 80% y por fuera de promedios, nos hace pensar que en esta ocasión va a ser igual", dijo en referencia a los comicios generales del 7 de febrero, cuando el ausentismo fue del 19,01 % y el voto nulo llegó al 9,55%, en tanto que el blanco, al 3,10%.



Tras conocerse la decisión del Tribunal Contencioso, Pita aseguró que el martes 16 de marzo se inicia oficialmente la campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que no habrá conteo rápido, como sí ocurrió en los comicios de febrero, mientras que el las encuestas a pie de urna (exit poll, en inglés) aún no están definidas.



Para la primera vuelta se registraron varias empresas para realizar estos sondeos, aunque finalmente solo dos los hicieron.



"En este momento, todavía no cerramos el período de reinscripción para esta segunda vuelta, por lo tanto, todo dependerá de quién logre contratar el financiamiento para tal actividad", indicó.