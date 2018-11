El Consejo Nacional Electoral definitivo entrará con plenos poderes

LEA TAMBIÉN

Según el cronograma, los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben posesionarse hasta el miércoles 21 de noviembre. Y ese mismo día está previsto realizar la convocatoria a las elecciones seccionales del 2019.

La octava etapa del concurso de selección de los nuevos vocales terminó ayer. La ciudadanía podía impugnar las candidaturas de los 14 postulantes que llegaron hasta esa etapa.



Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) -a cargo del proceso- no con­firmó el número de observaciones que recibió.



Durante la mañana de ayer solo una persona se acercó a la matriz del Consejo, en el centro de Quito, para presentar una impugnación. Diego Analuisa, abogado en libre ejercicio, se opone a la candidatura de Cecilia Velasque, propuesta por Pachakutik.



Él argumenta que la política indígena fue observada por la Contraloría por anomalías en su cargo como consejera provincial de Cotopaxi, en el período 2005-2009, por lo que tiene que pagar órdenes de reintegro por USD 330 311,75.



Ella asegura que esa glosa fue “resultado de una persecución” por parte del Régimen anterior y, además, está en proceso de apelación. Al no existir una sentencia en firme, dice, no está impedida de postular al CNE y, eventualmente, de posesionarse como vocal.



Velasque es una de los 14 candidatos que llegaron a la final del concurso. En la lista hay cuatro ingenieros, siete abogados, una educadora y un sociólogo (ver cuadro).



En el cronograma que aprobó la comisión que se conformó para el proceso se estableció un plazo de 13 días hábiles desde la recepción de impugnaciones hasta la posesión del nuevo CNE. En un inicio, ese plazo debió concluir el 8 de octubre, pero debido a los retrasos será el 21 de noviembre.



Las impugnaciones se sustanciarán en audiencias públicas que se instalarán el martes 13 de noviembre. Y el Consejo transitorio emitirá su resolución final el viernes 16, con la designación de cinco vocales titulares y cinco suplentes.



Julio César Trujillo, presidente de esa entidad, explicó la semana pasada que para los titulares se dará prioridad a los representantes de los tres partidos políticos que recibieron más votos en la última elección. Estos serían Alianza País, Creo y el PSC, que tienen un representante cada uno en esta etapa del concurso.



Los otros dos puestos en el Consejo titular corresponderán a las organizaciones sociales, sindicales y académicas.



Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE transitorio y candidata al definitivo, dijo que pese a la posibilidad de que la posesión empate con la convocatoria a elecciones, todavía en el actual Consejo no se ha definido el mecanismo de transición para evitar que con el cambio de autoridades se afecte al cronograma de los comicios seccionales.



Espera que en la sesión del Pleno de hoy se empiece a delinear ese plan de transición, ya que tanto en la parte administrativa como en la operativa se requerirá que los consejeros salientes acompañen en el resto del proceso electoral. “No bastará con informes”.



El constitucionalista Santiago Guarderas recuerda que hay una implicación legal adicional en este caso, cuando autoridades electorales se posesionan en medio de unos comicios. Y es que el CNE se convierte en la máxima autoridad nacional en este período.



Bajo esta figura, en marzo del 2007 el extinto TSE (ahora CNE) destituyó a 57 diputados. Jorge Acosta, principal de esa entidad, anunció en cadena nacional esa decisión al asegurar que al ser la máxima autoridad, entre sus facultades estaba destituir a cualquier funcionario que se interpusiera a la ejecución de los comicios.

Es decir, que el nuevo CNE entrará con plenos poderes y sus decisiones estarán sobre la Asamblea Nacional y el propio Cpccs-t, que son sus órganos de control y nominación, respectivamente.