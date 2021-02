CNE revisa alcance del acuerdo; Lasso y Pérez se dirigen mensajes en Twitter

Los candidatos de Creo-PSC, Guillermo Lasso, y de Pachakutik, Yaku Pérez, se dedicaron este domingo 14 y lunes 15 de febrero del 2021 una serie de tuits en sus cuentas personales, en los que hablan sobre los términos del recuento de votos al que se llegó como acuerdo el pasado viernes.

El acuerdo al que se había llegado era que se haría un recuento parcial del 50% de las actas en 16 provincias y del 100% en Guayas, para de esta forma determinar quién pasaba a segunda vuelta a disputar la Presidencia con el candidato de Unes, Andrés Arauz, ya que nadie logró la mayoría en la primera vuelta. Hasta las 11:00 de este lunes, Lasso tenía el 19,74% de los votos válidos, mientras que Pérez alcanzaba el 19,38%.



Para que se finiquitara el acuerdo, se debían cumplir dos pasos. El primero era que Pérez ingresara un escrito al CNE solicitando el recuento; y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) elaborara un instructivo y promulgara una resolución, algo que estaba previsto que se cumpliera en una sesión del Pleno, a las 18:00.



Pérez ingresó su escrito el domingo por la mañana. Allí describió las 16 provincias donde, además de Guayas (100%), se debía realizar el recuento del 50%.



Lasso, por su lado, envió horas después al CNE una carta en la respuesta a la de Pérez. “Me parece inoficioso y una pérdida de tiempo abrir el 50% de las otras nueve provincias que ha escogido unilateralmente el candidato Pérez”.



El candidato de la alianza Creo-PSC señaló que se debían revisar las actas de siete provincias, incluida Guayas, contempladas en el pedido que Yaku Pérez hizo al CNE el jueves 11, un día antes de que se reunieran en el CNE y llegaran al acuerdo. Lasso precisó este domingo que cualquier acuerdo debe abarcar el consenso de los 16 candidatos que participaron en las elecciones del 7 de febrero, y que debe operarse una vez que se hayan declarado los resultados de la primera vuelta.



El CNE debe tomar una decisión sobre los parámetros del acuerdo la tarde de este domingo. Por la mañana, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo en CNN que el recuento de votos, solicitado por dos candidatos, se iniciará “a la brevedad posible y para ello solicitamos a los observadores internacionales y delegados de las organizaciones políticas que nos acompañen en este proceso”.



Esta fue la serie de tuits de los dos candidatos presidenciales en Ecuador:



Guillermo Lasso



-El acuerdo quedó en manos de la autoridad electoral para definir detalles de recintos y mesas sobre las que se realizaría la verificación contable de votos. En ningún caso se acordó que sería usted, como lo ha dicho en su carta el sábado 13, quien escoja las mesas. No es correcto.



-Señor candidato Yaku Pérez para mí la política no es un juego, es una permanente actitud de servicio a todos los ecuatorianos sin discriminación alguna.



-Son los votos de los ciudadanos y no las encuestas quienes deben determinar los candidatos que pasen a la segunda vuelta. El pueblo ya me escogió a mí y no a usted. Respete la voluntad popular.



Yaku Pérez



-Señor Guillermo Lasso con qué autoridad moral ud. aspira ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien “nada debe, nada teme” y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude; una burla al CNE a la OEA y al pueblo del Ecuador



- ¿Por qué se echa para atrás en el recuento de votos? ¿Qué hizo usted y el CNE que no quieren que sepa el Ecuador? Para usted la política es un juego, para mí es la oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos. Abrir las urnas es defender la democracia.

-Sr Guillermo Lasso el Ecuador necesita un presidente de palabra, transparente. Acaso tiene ud. pánico que al abrir las ánforas se demuestre el fraude? Dice ahora que yo voy hacer fraude! Es como que los depositantes le estafen al banco.