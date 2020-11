Consulte su lugar de votación para las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web el sistema en donde las personas podrán consultar el lugar en dónde deberán votar en las elecciones del 7 de febrero del 2021.

Para saber en qué lugar le corresponde sufragar debe ingresar a este enlace. Allí debe colocar su número de cédula, sus nombres y apellidos completos y dar click en el cuadro 'No soy un robot', y se muestra la opción consulta.



De inmediato le aparecen sus datos y si está o no habilitado para votar en los comicios del 2021.



Si está facultado, el sistema le muestra los datos de la provincia, cantón, parroquia, zona, junta, recinto electoral y la dirección.



Si desea consultar si es miembro de una Junta Receptora del Voto (JRV), el CNE informó que puede hacerlo a partir del viernes 13 de noviembre. Si es seleccionado, debe cumplir con una capacitación -virtual o presencial- pues los integrantes no solo supervisarán el proceso de sufragio, sino que realizarán el escrutinio de las papeletas con los votos.



El 8 de septiembre del 2020, el CNE informó en su sitio web que la habilitación del sistema se da "en cumplimiento con el calendario electoral para los comicios de 2021, una vez definidos los recintos electorales".



La institución puntualiza que los ecuatorianos en el exterior podrán visualizar únicamente el número de junta.



De acuerdo con el organismo electoral, para los comicios del 2021, Ecuador cuenta con 4 276 recintos, 611 adicionales en relación al 2019 lo que "garantizará la bioseguridad y el distanciamiento físico".



13 099 150 ecuatorianos podrán ir a las urnas el próximo 7 de febrero del 2021 para elegir Presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. El proceso se efectuará en medio de la pandemia del coronavirus.



¿Multas para los ciudadanos que no acuden a la mesa electoral?



Sí. El CNE estableció dos multas. Si usted ha sido convocado a una JRV y no se integra a la capacitación, tendrá que pagar USD 40, equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU).



En cambio, si el día de los elecciones no acude a la JRV la multa es de USD 60, que se traduce al 15% del SBU.



Si usted no asiste a la captación y a la JRV tendrá que pagar USD 100.



Respecto al protocolo de bioseguridad durante las elecciones, el CNE ideó un esquema para evitar el contagio de covid-19. Sin embargo, esas medidas de seguridad aún no ha sido aprobadas.