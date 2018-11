El CNE transitorio no considerará a la misión de veedores de la OEA para las elecciones del 2019

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en transición resolvió no continuar con los procesos para mantener la certificación Internacional ISO 17582, que fue otorgada al organismo mediante un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Gustavo Vega, presidente del CNE transitorio, señaló este jueves, 8 de noviembre del 2018, dicha certificación no tenía el aval de la OEA propiamente, sino que era una empresa mexicana la encargada de evaluar el cumplimiento. El funcionario sostuvo que mantener la certificación no era gratis y que en un primer momento se debía cancelar USD 35 000. “Luego habían otros componentes financieros que no están a tono con la política de austeridad del país”.



El presidente señaló que la certificación tenía un componente publicitario y burocrático antes que técnico. “Solo aprueban mecanismos de conducción de procedimientos internos, pero no certifican la calidad, no puede asegurar por ejemplo que no se comenta un fraude”, sostuvo. La certificación ISO 17852 fue otorgada al CNE en julio del 2016, cuando Juan Pablo Pozo estaba al frente del organismo.



Además, Vega confirmó que el CNE no consideró a las misiones electorales de la OEA para los comicios del 24 de marzo del 2019. Pero expuso que los observadores podrán solicitar su presencia, a través de la Cancillería. “Nosotros como organismo veedor lo hemos rechazado”, señaló.



Agregó que tomaron esa decisión, ya que el Secretario de la OEA, Luis Almagro, se opuso públicamente a la Consulta Popular y Referendo que se desarrolló en el país en febrero pasado. “La OEA no debe poner sus narices en la soberanía del país. Es una decisión para hacer respetar la soberanía. La OEA no es un organismo neutro frente al giro que ha dado el país”, aseguró.

Sin embargo, adelantó que más de 10 organizaciones internacionales han sido invitadas a participar como veedores en las elecciones, entre ellas el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Unigore).