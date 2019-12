CNE dice que Comité no alcanzó las firmas necesarias para eliminar el Cpccs pero que están dentro del plazo

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe de verificación de las firmas presentadas por el Comité para la Institucionalización Democrática. La organización tramita un proyecto de reforma parcial a la Constitución para efectuar cambios a tres funciones del Estado.

La tarde de este martes 10 de diciembre del 2019, el Pleno del CNE conoció los resultados de la verificación técnica. Según el texto aprobado el Comité no alcanzó las 132 620 firmas (1% del padrón electoral actual) para que su iniciativa pase a la discusión en la Asamblea.



El Comité por la Institucionalización Democrática tuvo 226 168 firmas que pasaron a la etapa de verificación. De ellas, 106 301 rúbricas, pasaron el filtro durante el proceso de validación que realizó el CNE.



Sin embrago, el informe aprobado con tres votos a favor y dos abstenciones (Luis Verdesoto y Enrique Pita), señala que el Comité aún se encuentra dentro del plazo de los 180 días que establece el Código de la Democracia para presentar las rúbricas requeridas.



Ese plazo, según lo especificó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, concluye el 29 de febrero del 2020. Incluso habló de que es posible que se conceda una prórroga después de ese lapso.



Tanto el vicepresidente de la entidad, Enrique Pita como el consejero Luis Verdesoto, se abstuvieron de votar. Argumentaron que hay reparos al sistema de verificación de firmas, señalados por la misma Contraloría General del Estado.



El Comité por la Institucionalización busca la eliminación del Cpccs, el cambio de la Asamblea hacia un modelo bicameral, e independizar a la Fiscalía de la Función Judicial.



La mañana de este martes, pese a que el informe aún no era tratado en el Pleno del CNE, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, se pronunció en el sentido de que el Comité no alcanzó las firmas requeridas. Señaló que este era “un triunfo de la ciudadanía”.



A esa postura se sumó el consejero del Cpccs, David Rosero, quien incluso pidió al CNE que archivara la iniciativa.



Hasta el momento, los representantes del Comité por la Institucionalización Democrática no se han pronunciado sobre las medidas que adoptarán para continuar con el proceso de recolección de las firmas que hacen falta.