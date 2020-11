CNE y Comisión Interamericana de Mujeres capacitarán a candidatas en agenda de género

El 50,63% del padrón electoral que se utilizará en las elecciones generales del 2021 lo integran mujeres. En las reformas al Código de la Democracia, que regularán los comicios, se estableció un incremento gradual del porcentaje de candidatas que lideren las listas de elección popular.

Es por eso que la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM- OEA), junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), impartirán un curso a 33 candidatas seleccionadas por 17 partidos y movimientos políticos.



Alejandra Mora, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, considera que la democracia requiere una mayor representación femenina. Si bien reconoce que en Ecuador se avanzó en la implementación de mecanismos para garantizar la paridad de género, cree que aún queda camino por recorrer.



El curso denominado Tránsito Amaguaña se extenderá desde el 16 de noviembre hasta el 4 de diciembre del 2020. En las sesiones virtuales se capacitará a las candidatas a dignidades nacionales sobre liderazgo, desarrollo de campañas electorales, agenda de género, comunicación política, entre otras temáticas.



Además, se analizarán herramientas para hacer frente a la violencia política, sobre todo, en entornos digitales. “El objetivo estratégico es que las mujeres lleguen y conserven puestos de decisión y que desde ahí puedan impulsar una agenda regional de mujeres no solo para cumplir los mandatos de paridad, sino también en condiciones libres de violencia”.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que el curso forma parte de los acuerdos que el organismo electoral selló con la OEA en Washington, Estados Unidos. La titular recordó que el Código de la Democracia puso como meta lograr que las mujeres encabecen el 50% de listas pluripersonales, hasta las elecciones del 2025.



Candidatas para los comicios generales del 2021



Según el CNE, la aplicación del principio de paridad de género se incrementó la participación de mujeres en los últimos cuatro años. En los comicios del 2017, por ejemplo, de los ocho binomios inscritos, hubo una candidata a la Presidencia y dos a la Vicepresidencia.



Para las elecciones generales del 2021 actualmente están inscritos en firme 14 binomios. Dentro de esas fórmulas, hay una candidata a la Presidencia y diez candidatas a la Vicepresidencia.



Atamaint indicó que por ahora solo una lista para el Parlamento Andino, del movimiento Construye, no fue admitida a inscripción, por no cumplir con los parámetros de paridad de género. La agrupación apeló la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Fuimos firmes en hacer cumplir el reglamento y la Ley”, manifestó la funcionaria.