CNE estableció tres categorías para autorizar caminatas de campaña de entre 100 y 200 personas

El 31 de diciembre del 2020 se iniciará oficialmente la campaña de los comicios generales. El arranque de ese proceso se desarrollará en medio de un nuevo estado de excepción para controlar aglomeraciones y bajo nuevas medidas sanitarias, ante la exposición a una mutación “con mayor virulencia” de una nueva variante del coronavirus.

Este martes 22 de diciembre del 2020 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, entregó a Juan Zapata, director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el protocolo para la prevención del covid-19 en la campaña electoral, aprobado el 17 de diciembre pasado. También se proporcionó una copia del documento al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.



Atamaint señaló que el protocolo se construyó con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud. En su parte medular, contempla que las únicas actividades autorizadas son caminatas y caravanas. “Mítines, concentraciones y tarimas están prohibidas”, apuntó.



Dentro del protocolo se clasificó en tres categorías a los 221 cantones de Ecuador. En la categoría A se encuentran 20 municipios, que tienen más de 100 000 electores. Por ejemplo, Quito, Guayaquil o Manta. En esta categoría se podrán hacer caminatas de máximo 200 personas con distanciamiento social y uso de mascarilla y gel antibacterial.

#Elecciones2021Ec | Cuidar la salud de los ciudadanos es nuestra premisa, para esto se coordinarán acciones con las autoridades competentes. Hacemos la entrega de este Protocolo para unir esfuerzos y reducir el riesgo de contagio, señala presidenta @DianaAtamaint. pic.twitter.com/7rUeiekNz7 — cnegobec (@cnegobec) December 22, 2020



En la categoría B se encuentran 147 cantones que tienen entre 10 000 a 100 000 electores. En esas localidades tendrán autorización caminatas con un máximo de 150 personas.



Dentro de la categoría C se encuentra 54 cantones que tienen hasta 10 000 electores. En esos municipios se podrán organizar caminatas con un máximo de 100 personas.



Atamaint recordó que está prohibido que los candidatos mantengan contacto físico con las personas que se encuentran durante el recorrido. Además, no se permitirán que las marchas se paren, sino que deben cumplir un recorrido “fluido y permanente”.



En cuanto a las caravanas, en los cantones de categoría A podrán participar hasta 50 vehículos, en la B hasta 30 automotores y en la C están autorizados 20 carros. Además, en el vehículo de los candidatos deberán ir máximo 10 personas, con la ventilación adecuada.



Atamaint señaló que junto a otras instituciones del Estado se delinea otro “instrumento” para el día de las elecciones, programadas para el domingo 7 de febrero del 2021.



El ministro de Salud dijo que esa Cartera apoyará la gestión electoral para “trabajar conjuntamente”. Habló de que se cumplirá el distanciamiento y que para evitar el riesgo para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) “el asunto de las pruebas, la evaluación química de cada persona, va a tener que llevarse a cabo”.



Juan Zapata, director del COE Nacional, señaló esta mañana que el protocolo para el día del sufragio registra entre un 90 o 95% de avance. Este plan se discute en la sala de Crisis del Ecu-911, en Quito.