CNE posterga por segunda ocasión la resolución de la sentencia de Justicia Social, que impulsa la candidatura de Álvaro Noboa

Por segundo día consecutivo el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo instalarse, por falta de quórum, para tratar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor de Justicia Social, movimiento que busca candidatizar a Álvaro Noboa para la Presidencia de la República.

La plenaria fue convocada para las 09:00 de este sábado 12 de diciembre del 2020, pero solo estuvieron presentes la titular del CNE, Diana Atamaint, y la consejera Esthela Acero.



El vocal José Cabrera remitió a Secretaría una excusa, argumentando que no pudo asistir al Pleno por motivos personales. Atamaint reprogramó por tercera ocasión la sesión e hizo una nueva convocatoria para las 18:00 del domingo 13 de diciembre.



Los consejeros ausentes en las dos convocatorias previas son Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto. El Pleno del CNE debe tratar el informe técnico-jurídico para cumplir la sentencia del TCE, que dispuso otorgar a Justicia Social, Lista 11, un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de "todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria a elecciones 2021, sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme".



Según Silka Sánchez, vocera de Justicia Social, el fallo del Tribunal viabilizaría la inscripción del binomio Álvaro Noboa-Gino Cornejo para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. El TCE, además, pidió al CNE que Justicia Social cuente con el tiempo razonable para realizar elecciones primarias y efectuar la aceptación de candidaturas en aquellas circunscripciones electorales que no las hubiera realizado "por no disponer del mismo tiempo y certeza que las demás organizaciones políticas".



De igual modo, se dispone que el CNE califique las candidaturas que sean inscritas en el nuevo plazo, mismas que podrán ser subsanadas en el periodo previsto en la Ley, en caso de incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

Detalles del informe



La Presidenta del CNE señaló que el informe que tratarán hace un “análisis minucioso, detallado, caso por caso” en relación a las candidaturas de Justicia Social. Atamaint no ocultó su preocupación, ya que el calendario electoral corre y “los tiempos se acortan para cumplir la calificación de candidatos”. El CNE preveía iniciar la impresión de las papeletas electorales el 15 de diciembre, pero el fallo del TCE trastocó la planificación.



En el informe se definirán los “plazos mínimos” para acatar la sentencia del Tribunal. El documento propone que en caso de requerir elecciones primarias, Justicia Social tendría un solo día para realizar ese proceso. Y, según Atamaint, también tendrían un día para la aceptación de candidaturas. Aunque precisó que todo dependerá de las circunstancias de cada caso, en las diferentes provincias. Agregó que también se respetarán los plazos que se imponen, cuando se presentan objeciones a las candidaturas.