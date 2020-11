CNE calificó al binomio Carrasco-Vargas, de Juntos Podemos, para los comicios del 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó al binomio presidencial del movimiento Juntos Podemos, conformado por Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda, para las elecciones generales del 2021. La decisión se adoptó la tarde de este viernes 13 de noviembre del 2020, con cinco votos a favor.

Los consejeros acataron la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que restituyó la personería jurídica a Juntos Podemos, luego de que el grupo fuera eliminado por el CNE acogiendo una recomendación de Contraloría.



El CNE tiene un día para notificar la calificación al resto de organizaciones políticas para que puedan ingresar objeciones, en un plazo de 48 horas. Solo después de ese tiempo, y si no se presentan reclamos, la fórmula quedará inscrita en firme.



El binomio de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, también ya fue calificado semanas atrás por el CNE, pero aún no está inscrito en firme, pues en el TCE se solicitó una apelación que aún no ha sido aceptada a trámite. Por ahora 14 binomios presidenciales ya aseguraron su participación en las elecciones del 7 de febrero del 2021, ya que no tienen objeciones ni apelaciones pendientes.



Este viernes 13 de noviembre el CNE también calificó a la lista de asambleístas nacionales del movimiento Unión Ecuatoriana. La nómina la encabeza el exlegislador César Rodríguez. Inicialmente, el CNE negó la inscripción de la lista, ya que se presentó una objeción en contra de Rodríguez, por supuestamente adeudar pensiones alimenticias. Unión Ecuatoriana apeló la decisión ante el TCE y el Tribunal falló a favor de la agrupación.