Cuatro binomios presidenciales están en firme para las elecciones del 2021, según el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registra cuatro binomios inscritos y calificados para las elecciones presidenciales del 2021. Así lo informó el organismo la tarde de este viernes 16 de octubre del 2020.

Así, están con luz verde las fórmulas presidenciales del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) integrado por Pedro Freile y Byron Solis. También, Gerson Almeida y Martha Villafuerte, de Ecuatoriano Unido; Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, de Democracia Sí; y, Xavier Hervas y María Sara Jujón, de la Izquierda Democrática.



Mientras, hay siete binomios inscritos, pero que requieren aún la calificación oficial: la alianza Partido Socialista-Concertación, la alianza Creo-PSC, Sociedad Patriótica, Pachakutik, Avanza, Construye y Alianza País (AP).



Justamente la noche del jueves 15 de octubre, el pleno del CNE aprobó la dupla conformada por Ximena Peña y Patricio Barriga, auspiciados por AP. En la sesión se constató el cumplimiento de los requisitos necesarios, tras haber subsanado un incumplimiento anterior.



En el caso del binomio del PSC-Creo el Tribunal Contencioso Electoral tuvo una votación unánime de sus cinco jueces y negó el recurso subjetivo contencioso electoral planteado por la coalición política Unión por la Esperanza (UNES) en contra de la dupla Guillermo Lasso-Alfredo Borrero.



Esa decisión es de última instancia, con lo que la candidatura estaría en firme; no obstante, se espera que no se presenten recursos de ampliación o aclaración en un plazo de tres días.



En tanto, en la agenda del CNE hay cinco binomios en estatus de “plazo de subsanación”. En ese grupo están Unión por la Esperanza, Libertad es Pueblo, Unión Ecuatoriana, SUMA y Fuerza Ecuador.



El correísmo está a la espera de un pronunciamiento del TCE tras una objeción del movimiento político Ahora.