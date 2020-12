CNE confirma que binomio correísta Arauz-Rabascall está calificado en firme para el 2021

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó, por improcedente, el pedido solicitado por el exministro Carlos Arboleda y Wilson Freire, en contra de la calificación del binomio presidencial de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes), conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

La decisión se tomó la noche de este martes 8 de diciembre del 2020, con los votos favorables de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Estehela Acero. El vocal Luis Verdesoto, en cambio, se abstuvo.



El CNE acató la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dispuso que el organismo atienda el pedido presentado por Arboleda y Freire, que inicialmente no fue tramitado “por no tener legitimación activa”.



Los peticionarios cuestionaban la legalidad de la alianza Unes, integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social (FCS). Pedían que se revoque todas las candidaturas de la coalición, ya que la alianza fue aprobada por el CNE cuando FCS fue eliminado del registro de organizaciones políticas, por recomendación de la Contraloría.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que las pretensiones planteadas por Arboleda y Freire ya fueron resueltas en sede jurisdiccional por el TCE. Es decir, ya hubo un pronunciamiento sobre la restitución de la personería jurídica de FCS, así como de la subsanación del binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. “No corresponde a este organismo tratar la petición ciudadana”, manifestó.

En cumplimiento de la sentencia dentro de la causa Nro. 122-TCE-2020; y al carecer de legitimación activa, #PlenoCNE inadmite petición interpuesta por Carlos Arboleda y Wilson Freire, respecto a las candidaturas de la Alianza conformada por @cendemocratico y F. Compromiso Social. pic.twitter.com/jR3I4pZfrf — cnegobec (@cnegobec) December 9, 2020



El consejero, José Cabrera, señaló que los pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral constituyen “jurisprudencia de obligatorio cumplimiento”.



Para esta plenaria Freire y Arboleda, incluso, presentaron una solicitud de recusación para que Atamaint, Cabrera y Acero no traten la causa, pero el pedido fue negado, por improcedente.



Binomios calificados en firme



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, horas antes de la plenaria de este martes 8 de diciembre, ya anticipó que el TCE certificó que el binomio presidencial de Unes no tiene apelaciones pendientes, por lo que su calificación estaría en firme.



La titular señaló que ya suman 16 fórmulas presidenciales, que aseguraron su presencia en las elecciones generales del 2021. Más temprano, se hizo público un documento del TCE en el que se certifica que la fórmula no tiene recursos por resolver.



Sin embargo, Freire dijo que iría una nueva apelación a la decisión a la decisión tomada este martes.