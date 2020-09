El Consejo Nacional Electoral atiende siete trámites presenciales

LEA TAMBIÉN

En la acera occidental de la Delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral (CNE) hay 33 personas haciendo una fila. Son las 08:50 del jueves 10 de septiembre del 2020 y todos esperan para realizar algún trámite.

Desde el 29 de junio pasado, el CNE reanudó la atención en las ventanillas de su matriz en Quito y de las delegaciones provinciales. En Pichincha, por ejemplo, se atiende un promedio de 300 trámites al día.



Santiago Vallejo, secretario General del CNE, señala que actualmente se pueden realizar siete trámites en la Matriz y en las Delegaciones provinciales.



Los servicios que atiende el CNE son: certificados de apoliticismo, goce de derechos políticos, pertenencia a directivas de organizaciones políticas, desafiliaciones, certificados de votación, justificaciones por no haber votado o asistir a mesa y pago de multas.



En la página web del CNE también se puede consultar el recinto electoral y la junta asignada para sufragar el 7 de febrero. Se requiere digitar el número de cédula y los nombres completos.



Hay dos trámites más que gestiona el CNE: cambio de domicilio y el empadronamiento. Sin embargo, ambos ya están cerrados para los comicios del 2021. Actualmente no se puede realizar ningún cambio ya que el padrón y los lugares de votación de los ciudadanos están ya designados.



Kevin Guambuguete llegó a Quito hace un mes. En su viaje de regreso desde Puyo perdió sus documentos, entre los cuales estaba el certificado de votación de las elecciones del 2019. Ingresará a estudiar y sin ese documento no puede completar su registro.



Para evitar el contagio de covid-19 lleva una mascarilla y gel. Al ingreso a la Delegación, dos guardias lo esperan. Uno se ocupa de tomarle la temperatura y otro le entrega más gel.



En el interior no se permiten más de 10 personas. A Guambuguete le toma cerca de 20 minutos sacar un certificado de votación. No conocía que el trámite en Pichincha se puede hacer de manera virtual y cree que hace falta información sobre esa posibilidad.



Paulina Peña, directora de la Delegación de Pichincha, comenta que, pese a la reanudación de la atención presencial, el CNE aún otorga certificados de votación provisionales. El servicio se encuentra en la página web www.cne.gob.ec.



El documento tiene validez por 15 días. Para obtener el definitivo, dijo Peña, sí es necesario que el usuario realice el trámite de manera presencial. Es la diligencia con más demanda. Entre marzo y junio que no hubo atención presencial, la Delegación de Pichincha tramitó 3 000 solicitudes de obtención de ese documento.



Otros trámites que se hacen de manera virtual, a propósito de la pandemia, son los certificados de apoliticismo, desafiliaciones, certificado de pertenecer a la directiva de una organización política y el goce de derechos políticos.



Para esto, el CNE habilitó el mail secretariageneral@cne.gob.ec. Vallejo informa que en la página del órgano electoral se encuentran los formularios para cada trámite. Es necesario llenarlos, firmarlos y enviarlos por correo electrónico. El CNE asegura que hay una respuesta en 48 horas.



De acuerdo con los datos del CNE, entre el 16 de marzo y el 8 de septiembre del 2020, se gestionó un total de 1 584 trámites. Se incluyen los realizados por correo electrónico y los presenciales.



Sin embargo, la presentación de una justificación por no haber votado o no asistir al recinto como parte de las mesas receptoras del voto, así como el pago de las multas, solo se hace de manera presencial.



El próximo 17 de septiembre, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, hará la convocatoria formal para las elecciones generales del 2021. Un día después, el 18, se abrirá el período de inscripción de candidaturas.



El Reglamento aprobado para ese fin por parte del Pleno del CNE contempla también la inscripción virtual. El viernes 11 de septiembre, Atamaint señaló que la diligencia la podrá hacer el representante legal, el procurador común de la alianza o los respectivos delegados. Sin embargo, el trámite también podrá ser presencial.



La Delegación de Pichincha pedirá a las organizaciones políticas que, en caso de hacerlo de forma presencial se evite el acompañamiento de simpatizantes para evitar posibles contagios del covid-19.



A la par de las medidas adoptadas para los usuarios en las delegaciones y matriz, están las gestiones para implementar las medidas de bioseguridad en los recintos electorales.



Por ejemplo, en Pichincha habrá 414 recintos. Eso significa la instalación de 26 nuevos sitios para votar, respecto a los 388 que se utilizaron en las seccionales del 2019. Peña señala que el objetivo es garantizar el distanciamiento.



Esos nuevos recintos se ubicaron, por ejemplo, en Chillogallo (sur) y Calderón (norte), dos de las parroquias de Quito con el mayor número de casos de covid-19.



En el Delegación de Pichincha, los trámites tardan entre 20 o 30 minutos. La fila que existía a las 08:50 desapareció a las 09:30. Hasta el momento, según Peña no se han reportado contagios en el personal de esa dependencia.



