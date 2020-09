El CNE aprueba límite de gasto electoral; este 17 de septiembre se convoca a elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

Sin el presupuesto final aprobado y con procesos que registran retrasos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé aprobar este jueves 17 de septiembre del 2020 la convocatoria a las elecciones generales del 2021. El Pleno sesionará hoy para aprobar el texto del llamado y oficializar su difusión.

Así, desde mañana, los 4 280 aspirantes que siguen en carrera electoral podrán inscribir sus candidaturas y aguardarán a la respectiva calificación. El registro se extenderá hasta el 7 de octubre.



Ayer, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, del bloque de mayoría, aprobaron el reglamento de promoción electoral y también definieron el límite de gasto para actividades proselitistas, con recursos privados.



Los funcionarios volvieron a sesionar de manera presencial luego de casi seis meses, a causa de la pandemia del covid-19. El vicepresidente, Enrique Pita, y el vocal, Luis Verdesoto, no asistieron a la plenaria.



En el reglamento de promoción se ratifica que se podrá contratar, con financiamiento público, propaganda en periódicos, radio, televisión, vallas y medios digitales.

Pese al pedido de las organizaciones políticas, en el reglamento no se incluyó ningún apartado para regular la publicidad en plataformas digitales y en redes sociales.



La normativa regula los procesos de contratación, los parámetros que deben cumplir las piezas comunicativas y también establece las fórmulas para calcular una eventual restitución del fondo de promoción electoral, si un candidato u organización no obtiene al menos el 4% de votos válidos en dos elecciones.



A finales de agosto, se definió una proyección de USD 20,3 millones para contratar franjas publicitarias proselitistas con dinero estatal.



En cuanto al límite de gasto electoral (infografía), cada binomio presidencial podrá emplear hasta USD 5,23 millones, con dinero privado. Este rubro puede emplearse para actividades de promoción, por fuera de publicidad en medios y vallas publicitarias. Antes de la pandemia, servía para financiar mítines, concentraciones, compra de camisetas, banderines, entre otras herramientas propagandísticas.

Movimientos eliminados



Cuatro movimientos que aspiraban a participar en las elecciones saldrán del Registro de Organizaciones Políticas del CNE. El Pleno dejó ayer sin efecto la inscripción de los grupos Fuerza Compromiso Social (Lista 5), Libertad es Pueblo (Lista 9), Justicia Social (Lista 11) y Juntos Podemos (Lista 33), como parte de un proceso de revisión.



El ente electoral dio cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría, que con un examen especial publicado en agosto del 2019 detectó irregularidades en la calificación de las firmas que presentaron esas agrupaciones para lograr su inscripción, en anteriores administraciones del CNE.



De los cuatro movimientos cuya inscripción quedó anulada, tres eligieron a sus binomios presidenciales en primarias y uno selló una alianza. Libertad es Pueblo propuso inicialmente a Esteban Quirola, pero ayer trascendió que el aspirante a la Presidencia fue retirado de la organización.



Justicia Social se decidió por Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa. Mientras que Juntos Podemos designó a su líder y exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco.



Compromiso Social selló una alianza con Centro Democrático, en la plataforma Unión por la Esperanza (Unes).



Tras la decisión, se reducirían a 13 los aspirantes presidenciales. Sin embargo, la resolución del CNE aún puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Tras la resolución, el precandidato de Juntos Podemos, Paúl Carrasco, anticipó que apelará y dijo que continuará con el trámite de inscripción del binomio hasta que la cancelación quede en firme.



El 11 de agosto pasado el CNE dio 30 días de plazo para analizar los descargos presentados por esas agrupaciones observadas. Según Diana Atamaint, el área de tecnología cruzó las bases de datos para “demostrar las aseveraciones del informe de Contraloría”. El vocal José Cabrera señaló que cumplieron con el debido proceso y acataron las recomendaciones de Contraloría que son “de obligatorio cumplimiento”.



El 22 de junio pasado, la Contraloría predeterminó sanción y multa para Atamaint, Acero y Cabrera, por no acatar las recomendaciones del examen inicial y mantener la inscripción de los cuatro movimientos.

Manuel Castilla, director de Justicia Social, calificó a la decisión como “absolutamente equivocada”. Afirmó que una vez que sean notificados apelarán ante el TCE. También reiteró que inscribirán a Fabricio Correa como postulante presidencial, mientras no haya un veredicto final.



Vanessa Freire, directora de Compromiso Social, contó que tomaron la decisión con indignación, pero no con sorpresa. Cree que hubo presiones políticas con la intención de sacar al correísmo de la carrera de las elecciones del 2021.



Gary Moreno, director de Libertad es Pueblo, dijo que se pronunciaría sobre la eliminación del movimiento y sobre la polémica en torno al binomio que eligieron. Hasta el cierre de esta edición, el acto no se había instalado aún.