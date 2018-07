Con dos votos de los vocales cesados, el CNE aprobó la convocatoria para la postulación de candidatos al Cpccs

LEA TAMBIÉN

El cronograma electoral avanza, pero con polémica. Este viernes, 27 de julio del 2018, se aprobó en Guayaquil el texto de la convocatoria para la fase de postulaciones de candidatos para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Con los votos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, y de la vocal, Luz Haro, se aprobó el texto de la convocatoria. El consejero Paúl Salazar se abstuvo de votar. Los tres consejeros fueron cesados por el Consejo de Participación transitorio, el pasado 17 de julio.



Ana Marcela Paredes, actual vicepresidenta del CNE, no asistió a la sesión del pleno, convocada en la Delegación Provincial del Guayas. Tampoco lo hizo el vocal Mauricio Tayupanta. Ambos fueron cesados de sus cargos.



Según Paredes, no se debió haber aprobado el texto de la convocatoria, ya que según el Código de la Democracia, no se habría contado con la aprobación de la mayoría del Pleno electoral. “Si se tenía el voto de los tres, ahí sería la mayoría”. La vicepresidenta del CNE apuntó que se debió reconsiderar ese punto.



Con la aprobación de la convocatoria, continúa el proceso para conformar el nuevo Cpccs. Sin embargo, el lunes 30 de julio, el Consejo Transitorio dará a conocer la resolución final sobre la evaluación a las autoridades del CNE. En la sesión, se anunciará como se reconformaría el organismo electoral.



EL COMERCIO presenta cinco puntos clave del proceso para conformar el nuevo Cpccs.



1.- Fecha de las elecciones

Con la Consulta Popular y Referendo del 4 de febrero del 2018, se aprobó que los siete consejeros del Cpccs sean elegidos de forma libre y abierta en las urnas, coincidiendo con las elecciones de las autoridades seccionales. Este proceso se desarrollará el 24 de marzo del 2019.



2.- Postulación de candidatos

La Ley Reformatoria del Cpccs, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo pasado, permite a todas las organizaciones sociales con personería jurídica desde hace más de 10 años y actividad comprobada en el último lustro, presentar un candidato. También pueden hacerlo los ciudadanos, a título personal, siempre que acrediten una trayectoria comprobada de participación en al menos tres iniciativas ciudadanas



3.- Requisitos para ser consejero del Cpccs

Algunos requisitos que estableció la Ley Reformatoria del Cpccs, son la probidad notoria en el manejo adecuado y transparente de recursos públicos. O la trayectoria en participación ciudadana y lucha contra la corrupción, que evidencie el compromiso cívico de los postulantes. Los candidatos deben tener título de tercer nivel y ser mayores de 18 años.



4.- Prohibiciones de los postulantes

La misma ley determinó que no podrán participar en el proceso, quienes hayan recibido una sentencia ejecutoriada, mantengan contratos con el Estado u obligaciones pendientes con el SRI o IESS. Tampoco podrán participar personas que estén afiliadas a algún movimiento político o que tengan cuentas en paraísos fiscales.



5.- Cronograma vigente

Los vocales electorales cesados aprobaron el cronograma para conformar el nuevo Cpccs. Del lunes 30 de julio al lunes 13 de agosto, será la fase de postulación de candidatos. La verificación que los postulantes cumplan con los requisitos, se realizará del 15 de agosto al 26 de octubre. El lunes, 19 de noviembre, se publicará la lista de los candidatos que estarán en la papeleta electoral, para formar el Cpccs. Dos días después, el miércoles, 21 de noviembre, se hará la convocatoria a elecciones.