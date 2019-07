CNE dice que exrresponsable Económica de Alianza País no ha sido contratada en la entidad

LEA TAMBIÉN

La contratación de Evelyn Brunner Pita, quien habría sido Responsable Económica del Movimiento Alianza País (AP) todavía no es definitiva. Esa fue la respuesta oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la denuncia del vicepresidente de la entidad, Enrique Pita, hecha mediante su red social, Twitter, durante el fin de semana pasado.

“El CNE informa que la renovación del personal es un proceso que responde a una permanente evaluación de la gestión institucional”, señala el organismo electoral en un comunicado de prensa.



Además clara que “todo proceso de contratación atraviesa por una etapa rigurosa de control”. Sobre el caso de Brunner Pita, el CNE dijo que “no ha sido contratada como Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica. La solicitud realizada no es concluyente, requiere de verificación del perfil profesional (…). No se puede considerar vinculada a la institución mientras ésta no haya suscrito la acción de personal”.

¡¡¡COMO PUEDE SER POSIBLE!!! La presidenta @DianaAtamaint contrata como Coordinadora de Gestión Estratégica del #CNE a una ex Responsable del Manejo Económico de AP, cuando nos encontramos analizando los temas del caso #ArrozVerde502. ¿Comprando seguro de vida? pic.twitter.com/0jeXf4ff6X — Enrique Pita (@CNE_Vice) 30 de junio de 2019



Ayer, domingo 30 de junio del 2019, Enrique Pita expuso en su cuenta de Twitter, una solicitud direccionada a Eduardo Franco Enríquez, coordinador Nacional Administrativo Financiero y de Talento Humano del CNE, cuyo asunto era “Nombramiento Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica”.



Dicha solicitud está firmada por Diana Atamaint, presidenta del CNE. En ese documento se lee que la principal del CNE dispone que se proceda con el trámite administrativo para el nombramiento de Brunner Pita como Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica, desde hoy, 1 de julio del 2019.



Respecto a esto, Enrique Pita señaló: “cómo puede ser posible. La presidenta, Diana Atamaint, contrata como Coordinadora de Gestión Estratégica del CNE a una ex responsable del Manejo Económico de Alianza País, cuando nos encontramos analizando los temas del caso Arroz Verde. ¿Comprando seguro de vida?”.



Además, Pita denunció que su cuenta de Twitter fue censurada tras hacer la denuncia. “Mi cuenta fue una vez más censurada y la información compartida con ustedes eliminada. Seguiré denunciando hechos que comprometen la imagen institucional y nos hacen suponer la subordinación del CNE a posiciones políticas”.