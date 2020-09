CNE alista la convocatoria a las elecciones

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará este jueves 17 de septiembre del 2020, en cadena nacional, a elecciones generales, en las cuales 13 099 165 ciudadanos están habilitados para elegir un binomio presidencial, 137 legisladores y cinco miembros del parlamento andino.

Con ello, se abre una nueva fase en el período electoral. El inicio de las inscripciones de candidaturas empezará este viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 7 de octubre.



Hay varios aspectos pendientes. Entre ellos, el análisis de la vida jurídica de cuatro organizaciones en proceso de cancelación, el presupuesto pendiente para los comicios y la implementación de medidas de bioseguridad en el marco del virus covid-19.



Este escenario preocupa al experto en materia electoral Andrés León, quien considera que se va a convocar a elecciones “y no está todo preparado”. Cree que la organización tiene vacíos e inseguridades que abonan a la desconfianza.



En materia de presupuesto, la presidenta del CNE explicó que la mesa técnica conformada con el Ministerio de Finanzas evalúa que algunos de los costos sean absorbidos por otras entidades estatales, para que los gastos sean menores.



Finanzas se reúne con los ministerios de Salud y Trabajo, y entidades como el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre otras, para saber en dónde se pueden bajar costos. Inicialmente, el CNE aprobó un monto de USD 114 millones.



Los colectivos Glbti, por otra parte, denunciaron que en el padrón no se había dividido a los votantes según su sexo, sino por su género. El CNE reconoció el error y anunció que fue solucionado.



Sobre las inscripciones de candidatos en general, el CNE explicó que los cuadros podrán ejercer su nominación de dos formas: vía Internet o de forma presencial. Para ello, no es necesario que ellos acudan a las sedes del CNE, sino que lo puede hacer el representante legal de cada agrupación.



De ahí en adelante habrá una larga etapa de impugnaciones, por lo que la lista definitiva de postulantes se dará a conocer el 7 de enero el CNE.



Para la elecciones presidenciales hay 16 cuadros que aceptaron sus precandidaturas. Sin embargo, tres de ellos corren el peligro de no ser habilitados, pues Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo están en proceso de revisión.



Fuerza Compromiso Social (FCS) también forma parte de ese grupo, pero antes logró una alianza con Centro Democrático. Ello le significará que, de ser eliminados, correrán en las listas del movimiento creado por Jimmy Jairala.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que hasta este jueves emitirá una decisión. “Este es un tema que no tiene que ver con los candidatos, sino con las organizaciones políticas”.



Manuel Castilla, de Justicia Social, espera que no se cometa “una arbitrariedad”. “Hemos explicado las actas, las firmas que presentamos, tenemos todo para que sea a nuestro favor”, alegó.



El Pleno decidirá si acoge o no la predeterminación de Contraloría, de dejar sin efecto la inscripción de esos movimientos. El vocal Luis Verdesoto afirmó que tras la decisión que adopte la mayoría en Pleno, la lista 5 podría presentar un nuevo recurso, pero esta vez ante el TCE, lo cual le daría la posibilidad de seguir adelante en las elecciones.



Reiteró que quienes tengan una sentencia ejecutoriada no podrán inscribirse. Con ello quedó descartada la postulación de Rafael Correa para la Vicepresidencia por la coalición Unes. La alianza prevé elegir al reemplazo este 20. Las opciones son Carlos Rabascall, María Elsa Viteri, Pierina Correa y María José de Lucca.



Fuerza Ecuador anunció que insistirá en Abdalá Bucaram Ortiz como primer candidato para la Asamblea Nacional. Viviana Borja, dirigente de la organización, explicó que si el CNE rechaza la inscripción buscarán un reemplazo. El exmandatario no pudo aceptar la postulación en la sede electoral en Quito, pues cumple una orden de arresto domiciliario en Guayaquil y el juez de su caso le prohibió su traslado.



Una vez que finalice el período de inscripciones, el 7 de octubre, comenzará otra etapa, la de las impugnaciones a los candidatos. Estas deben ser tramitadas por los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; esta fase puede extenderse hasta el 7 de enero.



La cronología de las elecciones

9 de noviembre del 2020

Se hará la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto; y el día 10 empezará la notificación a los integrantes de estos entes hasta el 24 de diciembre.



31 de diciembre del 2020



Campaña electoral de la primera vuelta. La jornada culminará el 4 de febrero. Las impugnaciones a los candidatos deben resolverse máximo hasta el 7 de enero del 2021.



7 de febrero del 2020



El domingo 7 será la primera vuelta. El jueves 4 votarán los privados de la libertad. El viernes 5 se realizará el voto en casa, para personas de la tercera edad y discapacitados.



11 de abril del 2021



Se efectuará la segunda vuelta electoral, para el caso de los comicios presidenciales, si en los resultados de la primera vuelta ningún candidato consigue mayoría simple.