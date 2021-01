CNE pedirá aclaración de sentencia que destituyó a la Presidenta y tres consejeros, antes de ir a la apelación

El equipo legal del Consejo Nacional Electoral (CNE) pedirá la ampliación y aclaración de la sentencia de primera instancia emitida por el juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con la que se destituyó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, al vicepresidente, Enrique Pita, y a los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto.

Este jueves 7 de enero del 2021 el consejero José Cabrera dijo que “no les tomó de sorpresa” el fallo, que se deriva de una denuncia ingresada por Jimmi Salazar Sánchez, director de Justicia Social, movimiento que pugnaba por la inscripción de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.



Cabrera acusó al juez Torres de supuestamente adelantar ese criterio semanas atrás, en declaraciones públicas. Además, dijo que es “admirable” que en menos de 24 horas el magistrado haya emitido una sentencia de 75 páginas, un día después de la audiencia de pruebas y alegatos, que se extendió por cerca de seis horas. Cabrera también cuestionó que en dicha diligencia no se haya permitido la participación de la Procuraduría General del Estado.



“Hemos actuado con base en la Ley, vamos a recurrir a todos los recursos que tenemos derecho”, aseguró Cabrera. Agregó que el CNE continuará con el calendario electoral vigente.



Sin embargo, según el cronograma, este 7 de enero el CNE debía remitir el listado total de candidatos que participarán en las elecciones generales, programadas para el domingo 7 de febrero. Pero por el momento ese dato oficial no se ha difundido. Aunque Cabrera dijo que “las papeletas electorales siguen imprimiéndose”.



Byron Torres, abogado de Diana Atamaint, precisó que entre el jueves y viernes 8 de enero solicitarán la aclaración y ampliación de la sentencia, que a su criterio es “oscura e inmotivada”. Después de que se solvente ese pedido, solicitarán la apelación del fallo, para que el pleno del TCE ratifique o rectifique la decisión del juez de primera instancia.



El abogado considera que la sanción de una infracción electoral muy grave no es procedente, sino que la figura que se debía seguir en el proceso era una acción de queja. Además, recordó que en una sentencia anterior, el juez Joaquín Viteri sostuvo que el CNE “no ha incurrido en incumplimiento”.



En la sentencia del juez Ángel Torres, además de la destitución, se estableció una multa de USD 28 000, pérdida de derechos políticos por cuatro años y medidas de reparación que debe cumplir el CNE.



Sesión del CNE



El Pleno del CNE también sesionó la mañana de este jueves 7 de enero, pero solo acudieron Atamaint, Pita y Verdesoto. En la cita se aprobó la agenda del Quinto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que se realizará el próximo martes 12 de enero.



Además, se designó al Comité Nacional de Debates, que estará conformado por Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, César Ricaurte y Simón Espinoza. El CNE organiza un debate presidencial con los 16 aspirantes a Carondelet, que se realizará entre el 16 y 17 de enero. La medida está en sintonía con las reformas al Código de la Democracia, en donde se dispuso la obligatoriedad de organizar debates.



El Pleno, además, aprobó la inscripción de las personas naturales Sebastián Naranjo y Leonardo Magaláhes para realizar pronósticos electorales en los comicios del 7 de febrero.