Club Rotario Quito pide renuncia de su titular en Guayaquil por 'aprovecharse' para vacunación contra el covid-19

Mediante un oficio, el Club Rotario Latitud Cero de Quito rechazó el 15 de marzo del 2021 la vacunación contra el covid-19 que se realizó en el Club Rotario de Guayaquil el pasado fin de semana.

En el documento de dos páginas, dirigido a Fernando Aguirre, gobernador del Distrito 4400 Rotary International, y firmado por Luis Anibal Jalil y Carlos Velástegui, presidente y secretario del Club Rotario de Quito, respectivamente, se menciona que en "un evento rotario" que se registró el fin de semana se "dejó de lado nuestro lema dar de sí antes de pensar en sí" y se "valió de la imagen, hasta ahora impoluta de Rotary, para aprovecharse y no pensar sino en el interés personal y de sus familiares, accediendo a la vacunación contra el covid-19, sin cumplir con las condiciones del Plan de Vacunación, aprovechando influencias con el Ministerio de Salud".



Para la Institución, este evento muestra una "imagen indignante de Rotary y de los rotarios en el país y en el exterior. Hemos sido lastimados en lo más sensible de nuestros espíritus. Estamos indignados. Nuestra honra está siendo lastimada, como también nuestra imagen y nuestra historia. Esto es inaceptable, más aún es reprochable desde todo punto de vista".



También se menciona que tras el "acontecimiento sin precedentes en la historia del rotarismo ecuatoriano", costará trabajo resarcir el daño y convencer tanto a la comunidad como a los rotarios que "no somos esos seres que en este momento se nos percibe como aprovechadores, egoístas, traficantes de influencias".



La vacunación en el Club Rotario de Samborondón se conoció a través de videos en redes sociales durante el fin de semana del 14 de marzo y generó nuevos cuestionamientos al proceso de vacunación contra el covid-19, dirigido por el Ministerio de Salud (MSP) en el país.



En las imágenes se observa una instalación con jardineras, canchas y piscina, presuntamente en Samborondón (Guayas) mientras varios adultos mayores aguardan su turno para recibir la primera dosis.



El domingo 14 de marzo, en el perfil de Facebook de Rotary distrito 4400 fue publicado un comunicado en el que agradecen al MSP por facilitar la inmunización de sus líderes vulnerables de los clubes rotarios de Guayaquil y Samborondón.



En el documento aclaran que han brindado ayuda por más de 90 años a la comunidad. Y que el 2020 fue año duro por la pérdida de líderes en el campo de servicio de la institución, como médicos, cirujanos y psicólogos. Pese a ello, anotan, siguen gestionando donaciones de equipos de protección, pruebas rápidas, reparación de respiradores, así como emprendimientos para aportar a la recuperación económica.



El 15 de marzo, en una radio local, Roberto Concha, vocero de la institución, explicó que desde la semana anterior el gobernador del Club Rotary 4400, Fernando Aguirre, solicitó al Ministerio de Salud vacunas para sus miembros mayores de 65 años.



Para finalizar, el Club Rotario Latitud Cero dice que no acepta las explicaciones dadas por Aguirre sobre la vacunación y le piden que "por el bien del rotarismo ecuatoriano renuncie de inmediato a su cargo de Gobernador del Distrito 4400 y pida disculpas públicas a la sociedad ecuatoriana".