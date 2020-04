La red de clínicas privadas de Quito y Guayaquil recibe casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

La red privada también atiende casos de covid-19. En Guayaquil, que concentra la mayoría de contagios, 13 casas de salud reciben a estos pacientes y en Quito, siete. Son parte de los 48 establecimientos de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe).

Desde que la emergencia sanitaria se intensificó, la semana del 9 de marzo, Achpe coordinó con delegados del Ministerio de Salud para no dejar desprotegidos a quienes pueden costear ese servicio.



En una primera etapa, los centros privados se encargaron de atender a personas con otras patologías. Mientras que los públicos se concentraron en quienes tenían el virus. “El objetivo fue descongestionar las casas de salud”, explicó Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación.



En Guayaquil, esa dinámica no duró mucho. Por el alto número de casos, las clínicas acogen a personas con el coronavirus desde hace tres semanas. “Trabajamos al 100% de la capacidad”, dijo Delgado.



En Quito, desde la semana anterior, siete de las 13 clínicas asociadas aceptaron recibir estos casos. De ellas seis atienden pacientes con covid-19 y una no, porque ahora está a tope con personas con otras patologías, que han sido derivadas del Seguro Social.



Para ello -anota- aumentaron el personal médico y redoblan turnos. Potenciaron hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. Y han dispuesto recursos para la compra de más equipos como respiradores; y para limpieza y desinfección continua.



Achpe también coordinó con el Registro Civil, para tramitar el certificado de defunción automático.



El plan de contingencia en un hospital de Quito arrancó desde los primeros días de marzo. Según el avance de la enfermedad, las medidas fueron aumentando. Así, por ejemplo, se entregaron insumos de protección como mascarillas, batas, guantes y gel al personal. Y se colocaron dos carpas a la entrada de emergencia.



En otra casa de salud se optó por diferenciar las áreas para mantener separados a los usuarios. Se cuenta con todos los insumos en hospitalización y en cuidados intensivos.



¿Cuál es el costo? Delgado señala que los pacientes privados deben cancelar los montos que definen las clínicas. En caso de que alguien sea derivado desde el Ministerio, Seguro Social o de la Policía se cobra según el tarifario oficial.

Para quienes tienen seguros privados, la empresa cubre los costos; se mantiene la cobertura. Patricio Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), comentó que en los últimos 15 días ha aumentado la demanda, más en consulta ambulatoria. Siete compañías registradas prestan este servicio.



“El seguro cubre las demandas que el asegurado presente por afectaciones de todo tipo respiratorio; sea o no covid-19”.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a todos los países unificar sistemas públicos, privados y seguro social, para combatir esta pandemia.