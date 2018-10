Clientes tienen cinco canales para hacer reclamos por los cobros no autorizados

LEA TAMBIÉN

Los clientes de la banca tienen al menos cinco canales para presentar sus reclamos por cobros no autorizados en sus cuentas o tarjetas de crédito.

La línea 1800-Indebidos (463324) fue habilitada el pasado martes con el objetivo de gestionar reclamos sobre un tema que ha generado malestar entre los usuarios. Los casos recibidos por esta vía son direccionados hacia la Superintendencia de Bancos.



Las entidades bancarias también cuentan con servicios de atención al cliente para responder ante las dudas de los usuarios sobre cobros reflejados en sus estados de cuenta. Además, por cada banco existe la figura del defensor del cliente, el cual atiende en la sede matriz de la entidad. Pero ayer 17 de octubre del 2018, en algunos bancos se informó que están a la espera de que la ‘Súper’ designe a los nuevos funcionarios. La función de estas personas es solucionar conflictos entre el banco y los usuarios.



Por su parte, la Superintendencia de Compañías habilitó ayer un canal de denuncias en su portal web, donde los usuarios deben llenar un formulario con sus datos y la descripción del caso. Estas quejas serán transferidas a la ‘Súper’ de Bancos, para su gestión.



Los usuarios también pueden acudir a esa Superintendencia, específicamente al área de atención al cliente, donde se le facilitará un formulario de reclamos, el cual debe ser llenado y presentado junto con una copia de los estados de cuenta, entre otros documentos solicitados. El formulario también puede ser descargado del portal digital del órgano de control.

La Subdirección de Reclamos del organismo está a cargo de gestionar las quejas y emitir sentencia. De existir pruebas de que el cobro no fue autorizado, se ordena la restitución de los valores. El proceso demora de 45 a 60 días.



En la mañana de ayer se acercaron, al menos, 40 clientes a la sede de la Superintendencia de Bancos, en Quito, para presentar quejas por cobros que supuestamente no fueron autorizados por ellos.



Uno de ellos fue Wilson Rea, quien comentó que le debitaron USD 5 de su cuenta bancaria el pasado mes, por un servicio de asistencia. “No he autorizado nada, ni he firmado ni me han llamado”,aseguró el usuario, quien además señaló que no ha recibido una respuesta efectiva del banco.



El Superintendente de Bancos encargado, Juan Carlos Novoa, aclaró el pasado martes que las entidades del sistema financiero nacional están facultadas “legalmente” para realizar cobros por servicios financieros y no financieros. Sin embargo, estos últimos no están “sujetos al control y regulación financiero”.



La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) ha señalado que en los casos de servicios no financieros, quienes deben registrar la autorización del cliente son terceras empresas, que ofrecen estos productos.



En tanto, la banca ofrece 92 servicios financieros y cobra por 65 de ellos. Por ejemplo, los retiros en cajeros automáticos, el pago de tributos por tarjetas, entre otros.