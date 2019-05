8 claves para lograr que su hoja de vida sea tomada en cuenta

LEA TAMBIÉN

Aunque en el 2019 el empleo adecuado o pleno cayó 3,2% a escala nacional, cuatro de los 15 sectores del mercado laboral reportan un aumento de contrataciones.

Es el caso de petróleo y minas, banca, comunicaciones, y enseñanza y servicios sociales y de la salud, que incorporaron a 17 121 trabajadores entre marzo del 2018 y el mismo mes del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



Para este año también las empresas relacionadas con esas cuatro actividades reclutarán personal. A la hora de aplicar a un puesto de trabajo en cualquiera de esos sectores es importante que la hoja de vida destaque del resto, ya que las empresas reciben decenas de postulaciones cada día.



A continuación, le presentamos algunas claves para alcanzar este objetivo.



1.-Una hoja de vida debe tener datos claros, concretos y, principalmente, estar ordenados, explica Cristian Proaño, responsable de la unidad de empleo y capacitación de ConQuito.



Para ello se recomienda dividir la información en cuatro partes: los datos personales, la formación, la experiencia laboral y las referencias personales.



En el caso de la formación se refiere a la instrucción formal avalada por universidades, colegios u otras instituciones autorizadas para dar títulos. Los datos se deben colocar en orden según la fecha en que se realizó la preparación académica.



También se sugiere detallar cursos, talleres y habilidades extras, incluida la formación en computación u otros idiomas.



2.-Estudios realizados por la empresa especializada en recursos humanos, Adecco, demuestran que una hoja de vida efectiva no debe tener más de dos carillas.



3.-Otra recomendación es que en la experiencia se precisen las tareas que realizó en los cargos anteriores. Sebastián Lima, vocero de Adecco, aseguró que se debe incluir en esta parte indicadores tangibles, como logros y objetivos alcanzados. “La consecución de estos logros son valorados por los reclutadores que leen las hojas de vida.”



4.- Evite presentar hojas de vida con manchas, faltas ortográficas, información desordenada y pocos datos personales.



5- Las personas suelen colocar fotografías en eventos sociales; con fondos inadecuados como piscinas o parques. La foto correcta debe ser seria, con el fondo de una pared.



6.- Otro de los errores es usar correos personales con seudónimos como nenita, princesa, hermosa, entre otros. Es mejor tener un correo con el nombre y apellido.



7.-Decorar un CV con colores, imágenes y gráficos puede ser perjudicial, ya que la sobrecarga de imágenes o colores fuertes distraen al reclutador, provocando que este no lea la información completa. Es preferible tener una hoja de vida sobria, sin márgenes y in decorados.



8.-Aunque ambos aspectos van de la mano, las empresas suelen poner mayor atención a la experiencia. “Esto está dado por la experiencia real de formar parte de una compañía, de la generación de ideas no solamente quedarse con el contenido técnico o académico”, destacó Lima.