En vivo: La Haya rechaza demanda de Bolivia sobre obligación para Chile de negociar acceso al mar

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó este lunes, 1 de octubre del 2018, que Chile tenga obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, como reclamaba la Paz en su demanda presentada hace cinco años.

“Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al oceáno Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia”, señala el fallo leído por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf.



6 claves para entender el litigio que enfrenta a estos países:



¿Cuándo perdió Bolivia su acceso al mar?

En la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883), que enfrentó a ambos países, además de Perú, aliado de Bolivia. Fue una contienda que dejó miles de muertos y estuvo marcada por intereses económicos y territoriales. Jugó un papel importante el control por los yacimientos de salitre, un nitrato muy valioso en la época. Por eso también se la conoce como la "Guerra del Salitre". La guerra comenzó con la toma del entonces puerto boliviano de Antofagasta por parte chilena. Después de la contienda, La Paz perdió unos 400 kilómetros de costa y miles de kilómetros cuadrados de territorios ricos en guano, salitre y cobre. Perú, por su parte, perdió un amplio territorio que incluyó las ciudades de Arica e Iquique. En 1904, el Tratado de Paz y Amistad firmado entre Bolivia y Chile estableció los límites fronterizos actuales. Mientras que Bolivia objeta ese tratado, Chile considera que es inamovible.





¿En qué consistió el acuerdo de Charaña y por qué fracasó?

​Fue un entendimiento entre los dictadores Hugo Banzer, de Bolivia, y Augusto Pinochet, de Chile, durante un encuentro en la estación ferroviaria boliviana de Charaña el 8 de febrero de 1975. El acta incluía el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 1962, y una propuesta según la cual Chile cedería una franja de tierra a lo largo de su frontera con Perú, incluida una zona costera, y Bolivia compensaría con la entrega de un terreno equivalente. Pero el acuerdo fracasó ante la negativa de Perú.





¿En qué quedará el Tratado de 1904, que fijó la actual frontera de Bolivia y Chile, después del fallo de la CIJ?

No se revisará ni se modificará. Está plenamente vigente. Chile obtuvo con ese tratado el departamento boliviano del Litoral, rico precisamente en guano, salitre y cobre. A cambio, concedió a Bolivia un derecho de tránsito comercial al mar. Chile sostiene que con esto se resolvió la cuestión del acceso soberano, pero Bolivia dice que ese tratado se incumple.





¿Por qué Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia?

El presidente Evo Morales interpuso la demanda ante este tribunal de Naciones Unidas en abril de 2013 para tratar de obligar a Chile a que regrese a una mesa de negociación sobre este tema "de buena fe, sin condiciones" y sobre la base de las propuestas presentadas por Chile a lo largo de la historia bilateral con el objetivo de que Bolivia recupere un acceso libre y soberano al océano Pacífico.



¿Qué respondió Chile?

Chile objetó la competencia del tribunal de la ONU, pero el 24 de septiembre de 2015 la Corte de La Haya se declaró competente en el caso y pidió que el proceso continuara. Durante sus alegatos de marzo pasado en La Haya, Chile manifestó que, a su juicio, no existe obligación jurídica de su parte para negociar sobre la demanda de Bolivia de una salida soberana al mar. Desde el punto de vista de Chile está vigente el Tratado de Paz y Amistad firmado con Bolivia en 1904, el cual establece los límites fronterizos actuales, y por lo tanto no hay temas pendientes con La Paz en este sentido.



¿Cómo son las actuales relaciones chileno-bolivianas?

Tras el fracaso del acuerdo de Charaña, la relación entre ambos países volvió a retroceder en 1978. Bolivia suspendió los vínculos, que ya eran solamente a nivel de embajadores. Desde entonces, la relación de Bolivia y Chile ha pasado por altos y bajos. Así, hubo un -inexitoso- intento entre el gobierno de Banzer-Quiroga (1997-2002) y el de Ricardo Lagos (2000-2006) por intercambiar gas por un enclave costero sin soberanía. Mientras que La Paz ha buscado llevar el tema de su mediterraneidad a instancias multilaterales, Santiago sostiene que sus relaciones con Bolivia son un asunto bilateral.